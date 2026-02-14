Sud BiH odredio mjere zabrane policijskom službeniku SIPA-e

RTV SLON
Akcija
Foto: SIPA

Na prijedlog Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Sud BiH odredio je mjere zabrane osumnjičenom Nebojši Miletiću, policijskom službeniku Državne agencije za istrage i zaštitu – SIPA, iz Regionalne kancelarije Banja Luka.

Prema navodima Tužilaštva BiH, Miletić je osumnjičen da je kao službena osoba zloupotrijebio položaj tako što je osobama obuhvaćenim jednom od akcija SIPA-e dojavljivao informacije o danu i vremenu pretresa u okviru policijskih aktivnosti.

Tokom ispitivanja, u prisustvu branioca, osumnjičeni je priznao izvršenje krivičnog djela.

Određene mjere zabrane, kako je saopćeno, uključuju zabranu putovanja i zabranu kontaktiranja s osumnjičenima i svjedocima u predmetu. Istovremeno je, kroz službene procedure, suspendovan i udaljen iz struktura SIPA-e.

Iz Tužilaštva BiH navode da se tereti za krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlasti iz Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

pročitajte i ovo

Vijesti

Potvrđena optužnica protiv Mevlida Jašarevića

Vijesti

Sud BiH potvrdio optužnicu za genocid

Vijesti

Sud BiH potvrdio optužnicu protiv Radislava Krstića za zločine protiv čovječnosti

BiH

Sud BiH odbio žalbe SDS-a i SNSD-a

BiH

Predstavnički dom PSBiH: Zakoni o VSTV-u i Sudu BiH idu u...

Vijesti

Draganu Šojiću potvrđena zatvorska i novčana kazna

BiH

Duge kolone vozila na više graničnih prelaza

Vijesti

Poznat termin dženaze Erdoanu Morankiću

Vijesti

Ove godine ljetno računanje vremena stiže ranije, evo zašto

Tuzla i TK

Dva vijećnika iz Kladnja pristupila Stranci za Bosnu i Hercegovinu

Magazin

Danas je Valentinovo, dan posvećen ljubavi i pažnji

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]