Sud BiH odredio mjere zabrane policijskom službeniku SIPA-e

Na prijedlog Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Sud BiH odredio je mjere zabrane osumnjičenom Nebojši Miletiću, policijskom službeniku Državne agencije za istrage i zaštitu – SIPA, iz Regionalne kancelarije Banja Luka.

Prema navodima Tužilaštva BiH, Miletić je osumnjičen da je kao službena osoba zloupotrijebio položaj tako što je osobama obuhvaćenim jednom od akcija SIPA-e dojavljivao informacije o danu i vremenu pretresa u okviru policijskih aktivnosti.

Tokom ispitivanja, u prisustvu branioca, osumnjičeni je priznao izvršenje krivičnog djela.

Određene mjere zabrane, kako je saopćeno, uključuju zabranu putovanja i zabranu kontaktiranja s osumnjičenima i svjedocima u predmetu. Istovremeno je, kroz službene procedure, suspendovan i udaljen iz struktura SIPA-e.

Iz Tužilaštva BiH navode da se tereti za krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlasti iz Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.