Sud odlučuje: Produženje ili ukidanje pritvora policajcima osumnjičenim za trgovinu ljudima

Jasmina Ibrahimović

Danas je pred nadležnim sudom održano ročište za produženje pritvora u predmetu u kojem se vodi istraga protiv osam osumnjičenih policijskih službenika i civila iz Tuzlanskog kantona zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo trgovine ljudima.

Sud je saslušao prijedloge Tužilaštva i odbrane, a u toku je izrada odluke kojom će biti utvrđeno da li se pritvor produžava ili ukida. Nakon što rješenje bude pripremljeno i uručeno strankama, javnost će biti zvanično obaviještena.

Podsjećamo, grupa je uhapšena početkom novembra u akciji Federalne uprave policije i MUP-a TK, sprovedenoj pod nadzorom Tužilaštva Tuzlanskog kantona. Osumnjičenima se na teret stavlja da su u dužem periodu vrbovali i eksploatisali maloljetnice radi pružanja seksualnih usluga, te da su pojedini policijski službenici zloupotrijebili službeni položaj kako bi omogućili nesmetno kretanje, prikrivanje i zaštitu organizatora.

Svi osumnjičeni nalaze se u pritvoru od trenutka hapšenja, dok istraga obuhvata više krivičnih djela iz oblasti trgovine ljudima i seksualne eksploatacije maloljetnika.

