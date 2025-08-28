Suđenje za ruske kampove u BiH: Moldavija procesuira regrutera

U Moldaviji je počelo suđenje muškarcu osumnjičenom da je regrutovao državljane te zemlje za obuku u ruskim kampovima u Bosni i Hercegovini i Srbiji, gdje su trenirani za izazivanje nereda tokom parlamentarnih izbora održanih u jesen 2024. godine.

Riječ je o 50-godišnjaku iz mjesta Anenii Noi, kojem prijeti kazna zatvora do osam godina. Prema navodima Tužilaštva za borbu protiv organiziranog kriminala i posebne slučajeve, on je između juna i augusta prošle godine birao članove grupe, obezbjeđivao im putovanja na Balkan i upućivao ih na obuku. Tamo su učesnici, kako se navodi, prolazili treninge korištenja dronova, zapaljivih sredstava, kao i metoda za izazivanje panike i destabilizacije.

Iako u saopćenju Tužilaštva nije imenovan organizator, navodi se da je pod sankcijama Evropske unije zbog aktivnosti u Francuskoj koje su imale za cilj destabilizaciju. Moldavski mediji i istraživački portal „Detektor“ ranije su objavili da je riječ o Anatoliiju Prizencu. On je, zajedno s Bugarinom Mirchom Angelovim, prema tim navodima, učestvovao u akciji oslikavanja Davidovih zvijezda na zgradama u Parizu, što su vlasti okarakterisale kao politički motiviranu provokaciju iza koje stoje ruske strukture.

Prizenco se povezuje i sa kampovima u BiH, a prema policijskim informacijama u Moldaviji je ranije organizovao paintball turnire na kojima je identifikovao osobe pogodne za regrutaciju. Tužilaštvo tvrdi da je osumnjičenom regruteru finansijsku i logističku podršku pružala strana država, te da je koristio vozila registrovana na drugo ime kako bi prikrio tragove.

Plan je, kako navodi Tužilaštvo, bio da se učesnici po povratku u Moldaviju uključe u akcije koje su uključivale paljenje vladinih zgrada i diplomatskih objekata.

Prije ovog slučaja, u Kišnjevu je već počelo suđenje protiv troje učesnika ruskih kampova, a moldavska policija je ove sedmice uhapsila još tri osobe povezane s kampovima u BiH. Do sada je ukupno sedam osoba optuženo za organiziranje ili učešće u takvim aktivnostima, javlja Balkanska istraživačka mreža BiH.

ČITAJTE VIŠE: