Sumnja na povredu privatnosti djeteta: Policija pretresa prostorije Fatmira Alispahića

Mediji jutros prenose informaciju da pripadnici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona vrše pretres prostorija koje koristi navodno Fatmir Alispahić, po naredbi Tužilaštva TK, dok se čeka zvanična potvrda iz Uprave policije.

“Istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK-a, od jutarnjih sati 3.12.2025.godine, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona postupaju po naredbi Općinskog suda u Tuzli, te je u toku pretresanje porodične kuće i drugih pomoćnih objekata u Tuzli vl. F.A.(1966) iz Tuzle, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo iz člana 219a stav 2 KZ F BIH- Povreda privatnosti djeteta” – saopćeno je iz Uprave policije MUP-a TK.

Nezvanično se navodi da je predmet formiran nakon što je Alispahić objavio video intervju sa srodnikom dvije djevojčice za koje se, prema dosadašnjim navodima, sumnja da su bile žrtve osmočlane grupe osumnjičene za podvođenje i navođenje na prostituciju.