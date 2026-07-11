Sunčano jutro u BiH, tokom dana stižu pljuskovi i grmljavina

Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost zabilježeno je jutros u većem dijelu Bosne i Hercegovine, dok se tokom dana očekuje postepeno povećanje naoblake.

U Tuzli je izmjeren 21 stepen, Mostaru 23, Neumu 25, dok je najtoplije bilo u Gradačcu sa 26 stepeni.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme, ali će tokom dana dolaziti do postepenog porasta oblačnosti. U Bosni se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina, koji se mogu zadržati i tokom dijela noći.

Puhat će slab do umjeren vjetar zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 26 i 32, dok će na jugu zemlje dostizati do 35 stepeni.

Biometeorološke prilike bit će promjenljive. Nakon ugodnijeg jutra, povećanje naoblake i padavine u poslijepodnevnim satima, naročito u centralnim i istočnim područjima Bosne, mogu kod osjetljivih osoba izazvati jačanje tegoba.

Moguće su glavobolja, razdražljivost, slabija koncentracija, reumatski bolovi i bolovi na mjestima ranijih povreda. Na jugu i jugozapadu zemlje očekuju se stabilnije, ali veoma tople prilike, zbog čega se preporučuje izbjegavanje težih aktivnosti u najtoplijem dijelu dana.