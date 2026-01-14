Supergrip: Novi soj gripa zabrinjava ljekare širom svijeta

Edina Rizvić Aščić
Supergrip: Novi soj gripa zabrinjava ljekare širom svijeta
Foto: Pexels/ Temperatura i gripa

Supergrip je posljednjih sedmica jedna od najčešćih tema u zdravstvenim vijestima, a stručnjaci upozoravaju da bi ovaj soj gripa mogao obilježiti znatno težu sezonu respiratornih infekcija.

Prema podacima iz Sjedinjenih Američkih Država, nekoliko djece je preminulo od komplikacija povezanih sa H3N2 sojem supergripa, što je dodatno pojačalo zabrinutost javnosti, navodi Američka akademija pedijatrije.

Šta zapravo znači pojam supergrip

Supergrip se ne smatra posebnim virusom, već izrazom koji se koristi za soj gripa koji izaziva teže simptome i ozbiljnije komplikacije nego što je uobičajeno.

Stručnjaci ističu da je problem u tome što se ovaj soj razlikuje od onih koji su bili predviđeni prilikom izrade sezonske vakcine.

Ljekari objašnjavaju da virusi gripa stalno mutiraju, zbog čega imuni sistem teže prepoznaje novu prijetnju. Težina sezone zavisi od ranijih infekcija, prethodnih vakcinacija, sojeva koji trenutno cirkulišu i efikasnosti vakcine u odnosu na njih. Upravo ta neusklađenost čini supergrip posebno opasnim ove zime.

Simptomi supergripa mogu biti znatno teži

Supergrip se ne bi trebao posmatrati kao obična prehlada, upozoravaju ljekari. Riječ je o ozbiljnoj virusnoj infekciji koja može izazvati snažan udar na respiratorni sistem, od nosa do pluća, narušavajući prirodne odbrambene mehanizme organizma.

Prema podacima Centri za kontrolu i prevenciju bolesti, simptomi gripa obično uključuju bolove u tijelu, drhtavicu, kašalj, izražen umor, povišenu temperaturu, glavobolju, bolove u mišićima, curenje ili začepljenost nosa i upalu grla. Kod supergripa ove tegobe su intenzivnije i traju duže.

Posebno zabrinjavaju simptomi poput otežanog disanja, bola u grudima, zbunjenosti, jake iscrpljenosti, upornog povraćanja ili pogoršanja stanja umjesto postepenog oporavka.

U težim slučajevima supergrip može dovesti do upale pluća, srčanih i neuroloških komplikacija, pa čak i do otkazivanja organa.

Nagli početak bolesti važan je znak upozorenja

Jedna od karakteristika supergripa je iznenadan početak simptoma. Mnogi oboljeli navode da su se osjećali potpuno zdravo, a već nekoliko sati kasnije razvili visoku temperaturu, jake bolove i izrazitu slabost.

Upravo taj nagli razvoj bolesti razlikuje supergrip od blažih respiratornih infekcija koje se razvijaju postepeno.

Zbog mogućih ozbiljnih posljedica, ljekari savjetuju da se simptomi supergripa ne ignorišu i da se na vrijeme potraži stručna pomoć, posebno kod djece, starijih osoba i hroničnih bolesnika.

 

