Sutra dan žalosti u TK

Dan žalosti u Tuzlanskom kantonu bit će obilježen u četvrtak 6. novembra, odlučila je Kantonalna vlada na današnjoj sjednici, povodom tragičnih događaja i stradanja štićenika Doma penzionera Tuzla.

“Vlada Tuzlanskog kantona proglasila četvrtak (06.11.2025. godine) danom žalosti na području Tuzlanskog kantona. Na dan žalosti svi organi i institucije na području Tuzlanskog kantona će istaknuti zastave na pola koplja, odnosno jarbola.Obavezuju se sve medijske kuće i druga sredstva informisanja, kao i organizatori kulturno – umjetničkih i sportskih manifestacija na području Tuzlanskog kantona da prilagode svoje programske sadržaje danu žalosti.” – navodi se.