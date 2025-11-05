Sutra dan žalosti u TK

Nedžida Sprečaković
Sutra dan žalosti u TK

Dan žalosti u Tuzlanskom kantonu bit će obilježen u četvrtak 6. novembra, odlučila je Kantonalna vlada na današnjoj sjednici, povodom tragičnih događaja i stradanja štićenika Doma penzionera Tuzla.

“Vlada Tuzlanskog kantona proglasila četvrtak (06.11.2025. godine) danom žalosti na području Tuzlanskog kantona. Na dan žalosti svi organi i institucije na području Tuzlanskog kantona će istaknuti zastave na pola koplja, odnosno jarbola.Obavezuju se sve medijske kuće i druga sredstva informisanja, kao i organizatori kulturno – umjetničkih i sportskih manifestacija na području Tuzlanskog kantona da prilagode svoje programske sadržaje danu žalosti.” – navodi se.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Svjedočenja iz Tuzle: „Vikala sam: Tata, tata! dok ga nisam ugledala...

Tuzla i TK

Požar u Domu penzionera Tuzla – hronologija

Istaknuto

Zbog tragedije u Tuzli otkazana utakmica Slobode i Mladosti

BiH

Prenosimo saopštenje BHFanaticosa: „Stojimo na raspolaganju za sve što treba.“

Tuzla i TK

Kolegij Skupštine TK: Saučešće porodicama stradalih u požaru u Domu penzionera

Tuzla i TK

Tazija muftije tuzlanskog Vahid-ef. Fazlovića porodicama stradalih u požaru u Domu...

BiH

Federalno ministarstvo razvoja seli na novu lokaciju

BiH

Protesti državnih službenika 27. novembra: izlaze na ulicu

BiH

Dodik po starom: najavio paralizu države

Tuzla i TK

Sjednica Skupštine TK otkazana, upućene poruke saučešća i podrške

Istaknuto

Svjedočenja iz Tuzle: „Vikala sam: Tata, tata! dok ga nisam ugledala na balkonu“

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]