Sutra obustava saobraćaja u Džindić mahali

RTV SLON
Najava obustave saobraćaja u Džindić mahali
Najava obustave saobraćaja u Džindić mahali

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavijestila je građane da će od ponedjeljka, 1. decembra 2025. godine, biti privremeno obustavljen saobraćaj u dijelu ulice Džindić mahala – od raskrsnice s ulicom Ludviga Kube do raskrsnice s ulicom Prof. dr. Ibre Pašića. Razlog obustave su pripremni radovi na uspostavi privremenog kružnog toka, koji će biti formiran od montažnih elemenata na raskrsnici ulica Prof. dr. Ibre Pašića i Džindić mahala, u blizini Džindijske džamije.

Iz Službe pojašnjavaju da će obustava trajati sve do završetka radova. Saobraćaj u ulici Prof. dr. Ibre Pašića, kao i preko nadvožnjaka, neće biti zaustavljen, ali će kretanje vozila biti usporeno zbog dinamike izvođenja radova. Po okončanju radova saobraćaj će se odvijati prema režimu privremenog kružnog toka.

„Mole se građani i svi učesnici u saobraćaju da do okončanja radova prilagode svoje kretanje vozilima te poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju“, poručili su iz Službe.

