Sve promjene koje čekaju penzionere u 2026. godini

Jasmina Ibrahimović
Penzioneri/Penzije Isplata uvećanih aprilskih penzija
Foto: Pixabay/Penzioneri

Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine mogu očekivati značajne promjene u 2026. godini koje bi trebalo da unesu stabilnost i povećaju primanja, posebno za one sa najmanjim penzijama. Nakon dugih pregovora i priprema izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO/MIO), Vlada Federacije BiH najavila je niz novina koje će stupiti na snagu od 1. januara 2026. godine.

Najvažnija promjena je novi model usklađivanja penzija, koji će ubuduće uzimati u obzir rast prosječnih plata i indeks potrošačkih cijena, umjesto dosadašnje formule. Ovo bi trebalo omogućiti realniji rast penzija u skladu sa ekonomskim pokazateljima. Penzije će se usklađivati dvaput godišnje, 1. januara i 1. jula, što je značajna novina koja bi mogla omogućiti brže reagovanje na promjene u troškovima života.

Trenutne projekcije ukazuju da bi ukupno povećanje penzija u 2026. godini moglo iznositi oko 17 posto u odnosu na iznose iz 2025. godine, dajući penzionerima znatno veću kupovnu moć nego što bi imali prema dosadašnjem sistemu usklađivanja.

Jedan od najvažnijih efekata reforme bit će i povećanje minimalne penzije, koja bi prema najavama mogla porasti sa sadašnjih oko 599 KM na 700 KM. Ovo povećanje predstavlja značajan korak naprijed, posebno za one koji žive od najnižih primanja.

Prema predloženom modelu, prvo usklađivanje u januaru trebalo bi iznositi oko 11,6 posto, s isplatom prvih povećanih penzija planiranom oko 5. februara, dok bi drugo usklađivanje u julu moglo iznositi dodatnih oko 5,6 posto.

Prema okvirnim izračunima, uz ovakvo usklađivanje, najniža penzija bi nakon druge korekcije mogla iznositi oko 705 KM, zagarantovana oko 842 KM, prosječna oko 898 KM, a najveće penzije bi mogle dostići i preko 3.500 KM.

Pored povećanja ukupnih iznosa, izmjene Zakona o PIO-u predviđaju i proširenje prava na naknadu troškova sahrane – ova naknada više neće biti ograničena samo na članove uže porodice, već će se priznavati svima koji su stvarno snosili te troškove, što je nova socijalna pravačka komponenta u sistemu.

Iako ove promjene donose olakšanje i veća primanja penzionerima, dio javnosti i ekonomskih analitičara ukazuje da bi povećanje za one sa višim penzijama i dalje moglo biti relativno manje u odnosu na rast troškova života, te da će konačne cifre zavisiti od budžetskih mogućnosti i konačne parlamentarne odluke.

Ukupno gledajući, 2026. godina donosi jednu od najvećih reformi penzionog sistema u posljednjih godina s ciljem pravednijeg i stabilnijeg rasta penzija, bolje zaštite najugroženijih i redovnijeg usklađivanja s ekonomskim kretanjima, što bi trebalo unaprijediti položaj penzionera u Federaciji BiH.

pročitajte i ovo

BiH

Izračunali smo: Evo kolike će penzije biti u 2026 godini, od...

BiH

Ministar Delić pojasnio najavljeno povećanje penzije, odnosi se na sve penzionere

BiH

Povećanje penzija naredne godine definitivno za više od 17 posto

BiH

Bingo Group isplatio dodatnih 1.000 KM radnicima uz novembarsku platu

BiH

Nikšić: Novi model obračuna penzija povećao bi iznose za oko 17...

Istaknuto

Da li će od januara doći do povećanja penzija?

Tuzla i TK

Sindikat pravosuđa TK demantuje tvrdnje o „najboljim platama“ i upozorava na obmanu javnosti

Vijesti

Izuzetno zagađen zrak na području KS

Istaknuto

Najveća mornarica ikada okružila Venecuelu, Trump poručio: “Vratite nam otetu zemlju i naftu!”

Istaknuto

Dom naroda PSBiH u nastavku zasjedanja o prijedlogu izmjena Zakona o službi u OSBiH

Istaknuto

Irfan Peljto na užem spisku sudija za Svjetsko prvenstvo 2026.

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]