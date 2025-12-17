Sve promjene koje čekaju penzionere u 2026. godini

Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine mogu očekivati značajne promjene u 2026. godini koje bi trebalo da unesu stabilnost i povećaju primanja, posebno za one sa najmanjim penzijama. Nakon dugih pregovora i priprema izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO/MIO), Vlada Federacije BiH najavila je niz novina koje će stupiti na snagu od 1. januara 2026. godine.

Najvažnija promjena je novi model usklađivanja penzija, koji će ubuduće uzimati u obzir rast prosječnih plata i indeks potrošačkih cijena, umjesto dosadašnje formule. Ovo bi trebalo omogućiti realniji rast penzija u skladu sa ekonomskim pokazateljima. Penzije će se usklađivati dvaput godišnje, 1. januara i 1. jula, što je značajna novina koja bi mogla omogućiti brže reagovanje na promjene u troškovima života.

Trenutne projekcije ukazuju da bi ukupno povećanje penzija u 2026. godini moglo iznositi oko 17 posto u odnosu na iznose iz 2025. godine, dajući penzionerima znatno veću kupovnu moć nego što bi imali prema dosadašnjem sistemu usklađivanja.

Jedan od najvažnijih efekata reforme bit će i povećanje minimalne penzije, koja bi prema najavama mogla porasti sa sadašnjih oko 599 KM na 700 KM. Ovo povećanje predstavlja značajan korak naprijed, posebno za one koji žive od najnižih primanja.

Prema predloženom modelu, prvo usklađivanje u januaru trebalo bi iznositi oko 11,6 posto, s isplatom prvih povećanih penzija planiranom oko 5. februara, dok bi drugo usklađivanje u julu moglo iznositi dodatnih oko 5,6 posto.

Prema okvirnim izračunima, uz ovakvo usklađivanje, najniža penzija bi nakon druge korekcije mogla iznositi oko 705 KM, zagarantovana oko 842 KM, prosječna oko 898 KM, a najveće penzije bi mogle dostići i preko 3.500 KM.

Pored povećanja ukupnih iznosa, izmjene Zakona o PIO-u predviđaju i proširenje prava na naknadu troškova sahrane – ova naknada više neće biti ograničena samo na članove uže porodice, već će se priznavati svima koji su stvarno snosili te troškove, što je nova socijalna pravačka komponenta u sistemu.

Iako ove promjene donose olakšanje i veća primanja penzionerima, dio javnosti i ekonomskih analitičara ukazuje da bi povećanje za one sa višim penzijama i dalje moglo biti relativno manje u odnosu na rast troškova života, te da će konačne cifre zavisiti od budžetskih mogućnosti i konačne parlamentarne odluke.

Ukupno gledajući, 2026. godina donosi jednu od najvećih reformi penzionog sistema u posljednjih godina s ciljem pravednijeg i stabilnijeg rasta penzija, bolje zaštite najugroženijih i redovnijeg usklađivanja s ekonomskim kretanjima, što bi trebalo unaprijediti položaj penzionera u Federaciji BiH.