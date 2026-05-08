Tahir Žustra osvojio nagradu za najbolju novinarsku priču o procesu pristupanja BiH u EU

Novinar Nove BH Tahir Žustra, rodom iz Tuzle, s adresom u Sarajevu, dobitnik je nagrade za najbolju novinarsku priču o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji za 2026. godinu.

Priznanje je dodijeljeno u okviru programa koji realizuju Direkcija za evropske integracije BiH i Delegacija Evropske unije u BiH, uz podršku partnerskih organizacija i međunarodnih institucija.

Nagrada se dodjeljuje novinarima koji profesionalno i kvalitetno izvještavaju o evropskom putu Bosne i Hercegovine, a Žustrin rad prepoznat je kao značajan doprinos boljem razumijevanju ovog procesa u javnosti.

Kako je navedeno, ovo priznanje potvrđuje važnost objektivnog i stručnog novinarstva o evropskim integracijama, ali predstavlja i dodatni podsticaj za dalji profesionalni rad.

S ponosom možemo reći da je Žustra, svoje novinarske korake, počeo upravo na RTV Slon.

Tahiru želimo iskrene čestitke na osvojenoj nagradi.