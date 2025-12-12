TK: Potpisani ugovori o stipendijama za učenike i studente iz povratničkih sredina

Arnela Šiljković - Bojić

Učenici i studenti iz povratničkih općina i gradova Republike Srpske koji su ostvarili pravo na stipendije u okviru programa „Podrška povratku prognanih lica“ danas su potpisali ugovore sa ministrom za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadilom Alićem.

Kako je pojašnjeno, resorno ministarstvo je ove godine prvi put raspisalo dva javna poziva, nakon što je uočeno da je prethodnih godina izostajala sistemska podrška učenicima i studentima povratnicima. Javnim pozivima obuhvaćeni su učenici i studenti koji borave u studentskim domovima na području Tuzlanskog kantona.

Ministar Alić je kazao da je za učenike i studente osigurano po 75.000 KM, ali da odziv nije bio na očekivanom nivou. Dodatni problem predstavljali su administrativni propusti u prijavama, zbog čega je manji broj kandidata ispunio uslove. Ugovori su danas potpisani za ukupno 23 stipendije, koje se odnose na učenike srednjih škola i studente.

Svečanosti potpisivanja prisustvovao je i Azem Aletović iz Janje, otac učenice trećeg razreda Behram-begove medrese u Tuzli Ajše Aletović, koji je istakao značaj ove vrste podrške za povratničke porodice. Naveo je da su troškovi školovanja, putovanja i smještaja za djecu koja se obrazuju na području Tuzlanskog kantona izuzetno visoki, te da je iznos od hiljadu maraka po učeniku značajna pomoć u odnosu na druge dostupne oblike podrške.

Ministar Alić je najavio da Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK u narednoj godini planira proširiti javni poziv i na učenike i studente iz povratničkih sredina u Republici Srpskoj koji gravitiraju Tuzlanskom kantonu, a pohađaju srednje škole ili univerzitete na području Federacije Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Odjela za informisanje Vlade Tuzlanskog kantona.

