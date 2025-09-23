TK proširuje obavezu prijave imovine funkcionera

Vlada TK utvrdila je nacrt izmjena i dopuna Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika. Predložene izmjene imaju za cilj unapređenje postojećih rješenja i otklanjanje uočenih nedostataka kako bi provođenje zakona bilo jasnije, preciznije i efikasnije, a samim tim ojačana transparentnost i odgovornost nosilaca javnih funkcija.

Najznačajnija novina odnosi se na proširenje kruga obveznika prijavljivanja imovine, među kojima će se naći i rektor Univerziteta. Preciznije je definisana obaveza godišnje i završne prijave imovine, a uvedeni su i izuzeci za slučajeve ponovljenih mandata ili imenovanja pred kraj godine. Ujedno su pojednostavljeni rokovi i obrasci za prijavu, uz obavezu da obrasci budu službene isprave, dok se Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom TK daje dodatno ovlaštenje za pokretanje prekršajnih postupaka i podnošenje krivičnih prijava.

Ove dopune rezultat su inicijative Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom TK, koji je kroz dosadašnju primjenu zakona uočio potrebne izmjene. Ministarstvo pravosuđa i uprave, u saradnji s Uredom, izradilo je nacrt koji će biti upućen u skupštinsku proceduru.

Vlada Tuzlanskog kantona ovim izmjenama potvrđuje opredijeljenost jačanju mehanizama kontrole imovine javnih funkcionera, s ciljem borbe protiv korupcije i povećanja povjerenja građana u institucije vlast