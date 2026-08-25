Toplotni talasi u Evropi odnijeli najmanje 35.000 života

Toplotni talasi u Evropi ovog ljeta povezani su sa smrću najmanje 35.000 ljudi, pokazuju preliminarni podaci prikupljeni u manje od polovine evropskih zemalja, zbog čega se strahuje da bi konačan broj mogao biti znatno veći.

Evropa se od maja suočila sa četiri uzastopna i rekordna perioda ekstremnih vrućina, tokom kojih su na stotinama meteoroloških stanica obarani temperaturni rekordi. Prema podacima koje prenosi britanski Guardian, samo u Njemačkoj, Francuskoj i Španiji broj smrtnih slučajeva povezanih s visokim temperaturama premašio je 25.000.

Najteže posljedice zabilježene su u Njemačkoj, gdje je Institut Robert Koch procijenio da je od 6. aprila do 9. augusta bilo oko 14.000 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinama. Na 46 meteoroloških stanica u toj zemlji temperatura je prelazila 40 stepeni Celzijusa.

U Španiji je od maja registrovano 4.947 smrtnih slučajeva povezanih s ekstremnim temperaturama, čime je već premašen rekord iz 2022. godine. U pojedinim dijelovima zemlje temperature su često bile više od 42 stepena.

Francuska je između kraja maja i 22. jula zabilježila približno 7.300 dodatnih smrtnih slučajeva, dok podaci za august još nisu dostupni. U toj zemlji zabilježena je i najviša prosječna dnevna maksimalna temperatura od početka mjerenja.

Stručnjaci upozoravaju da trenutna procjena od najmanje 35.000 preminulih vjerovatno nije konačna, jer potpuni podaci za august još nisu objavljeni.

Naučnici godinama upozoravaju da klimatske promjene povećavaju učestalost i intenzitet ekstremnih vremenskih prilika. Toplotni talasi u Evropi postaju sve duži i snažniji, a najvećem riziku izloženi su stariji ljudi, hronični bolesnici i druge ranjive kategorije stanovništva.