Tragedija u bh. gradu: Poginuo maloljetnik, četvero povrijeđeno

Sedamnaestogodišnjak je poginuo u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila kod Bosanskog Petrovca, potvrđeno je „Nezavisnim novinama“ iz policije.

U nesreći je učestvovalo jedno vozilo, a osim smrtno stradalog maloljetnika, povrijeđene su još četiri osobe, od kojih je jedna u kritičnom stanju.

„Jedna osoba je smrtno stradala i riječ je o maloljetniku koji je 2008. godište. Četiri osobe su povrijeđene“, rekli su iz policije.

Policijski službenici obavljaju uviđaj na mjestu događaja, a nakon njegovog završetka bit će poznato više informacija o uzrocima nesreće.