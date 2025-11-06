Trenutno stanje povrijeđenih u požaru Doma penzionera Tuzla

Prema najnovijim informacijama iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, trenutno je hospitalizirano 14 pacijenata povrijeđenih u požaru koji je 4. novembra zahvatio Dom penzionera Tuzla. U 12:39 sati prijavljen je novi smrtni slučaj, čime je broj preminulih u UKC-u Tuzla porastao na tri.

Na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju nalaze se četiri pacijenta, od kojih su dva na aparatu za mehaničku ventilaciju. Na Klinici za plućne bolesti hospitalizirano je šest korisnika Doma penzionera, svi stabilnih vitalnih parametara.

U prijemnoj ambulanti ove klinike nalazi se i jedan policajac koji je zadržan na opservaciji, ali nije uračunat u ukupan broj hospitaliziranih. Tri pacijenta su smještena na Klinici za interne bolesti, dok je jedan pacijent na Klinici za urologiju, svi stabilnog zdravstvenog stanja.

Osoblje UKC-a Tuzla i dalje je u pripravnosti i raspoloživo za pružanje potrebne medicinske pomoći svim povrijeđenima.