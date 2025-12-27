Trg slobode ispunjen dječijom radošću u okviru Zimskog dječijeg programa

RTV SLON
Foto: RTV Slon

Trg slobode postao je centralno mjesto praznične radosti za najmlađe, gdje se održava Zimski dječiji program u okviru manifestacije Dječija Nova godina.

Program se realizuje danas u terminu od 12 do 14 sati i u nedjelju, 28. decembra 2025. godine, u periodu od 11:30 do 14:00 sati.

Foto: RTV Slon

Program je danas okupio veliki broj djece i roditelja. Najmlađe zabavljaju tri Bingo maskote, dok su animatori kroz igre, ples i interakciju stvorili veselu zimsku atmosferu na gradskom trgu.

Organizatori su istakli da je cilj programa pružiti djeci bezbrižnu zabavu i pravi praznični ugođaj u srcu grada, što je, prema reakcijama mališana i njihovih roditelja, u potpunosti ostvareno.

