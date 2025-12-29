Tri godine zatvora za smrt Ajle Nuhanović: Presuda izazvala burne reakcije, održani protesti

Arnela Šiljković - Bojić

Građani Tuzle i drugih dijelova Tuzlanskog kantona okupili su se danas ispred Kantonalnog suda u Tuzli kako bi mirnim protestima izrazili nezadovoljstvo prvostepenom presudom u predmetu protiv Vejsila Halilovića, koji je u saobraćajnoj nesreći usmrtio Ajlu Nuhanović.

Halilović je, po osnovu priznanja krivnje, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od tri godine, uz izrečenu sigurnosnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od tri godine. Presuda je donesena 23. decembra 2025. godine, a u javnosti je izazvala snažne reakcije i ogorčenje.

Okupljeni građani poručili su da smatraju kako izrečena kazna ne odražava težinu posljedica krivičnog djela, ističući da je riječ o presudi koja, prema njihovom mišljenju, šalje pogrešnu poruku društvu, posebno porodicama žrtava saobraćajnih nesreća.

Iz Kantonalnog suda u Tuzli pojašnjeno je da je presuda donesena u skladu sa važećim odredbama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o krivičnom postupku FBiH, te da se u konkretnom slučaju ne radi o krivičnom djelu ubistva, već o teškom krivičnom djelu protiv sigurnosti javnog prometa, počinjenom pod okolnostima omamljenosti.

Sud je, kako je navedeno, prilikom odlučivanja uzeo u obzir i dosadašnju sudsku praksu Vrhovnog suda Federacije BiH u sličnim predmetima, u kojima su izricane kazne u rasponu od jedne do tri i po godine zatvora.

Naglašeno je da presuda još uvijek nije pravosnažna te da stranke imaju pravo žalbe Vrhovnom sudu FBiH u zakonskom roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude. Kantonalni sud je naveo i da će više informacija o olakšavajućim i otežavajućim okolnostima biti dostupno nakon izrade pismenog obrazloženja presude.

