Tri mjesta za najjeftinije ljetovanje u Grčkoj

Najjeftinije ljetovanje u Grčkoj ove godine, prema turističkim portalima, nude tri lokacije u Grčkoj koje uprkos rastu cijena uspijevaju spojiti niže cijene, dobru ponudu smještaja i osjećaj klasičnog ljetnog odmora na Egejskom moru.

Dok cijene aranžmana u Grčkoj iz sezone u sezonu rastu, ove tri destinacije i dalje se izdvajaju kao opcija za one koji ne žele odustati od odmora na moru, ali moraju voditi računa o budžetu. Riječ je o mjestima koja nude dovoljno sadržaja za duži boravak, a istovremeno ostaju među najpovoljnijim na grčkom primorju. Prema pisanjima portala to su: Evija, Leptokarija i Stavros.

Evija

Evija je drugo najveće grčko ostrvo, ali i dalje znatno manje razvijeno turistički od poznatijih imena poput Tasosa, Lefkade ili Krfa, što se odmah vidi i po cijenama. Zahvaljujući blizini Atine i činjenici da je s kopnom povezana mostom, mnogi posjetioci iz regiona biraju put automobilom, bez dodatnih troškova trajekta, što bitno umanjuje ukupne troškove puta.

Ostrvo je raznovrsno, od dugih pješčanih plaža i manjih skrivenih uvala, do termalnih izvora i mirnih sela u unutrašnjosti. Smještaj je pretežno u manjim apartmanskim objektima i vilama, a ponuda je široka, pa je moguće naći povoljne termine i usred ljeta. Cijene smještaja i hrane najčešće su niže nego na popularnim ostrvima, pa je Evija zanimljiva onima koji žele miran odmor, više autentičnog lokalnog ugođaja i manje gužve.

Za putnike koji traže najjeftinije ljetovanje u Grčkoj, Evija je često prvi prijedlog, posebno za porodice koje traže kombinaciju pristupačnih cijena i sigurnog, opuštenog ambijenta.

Leptokarija

Leptokarija je već decenijama među omiljenim odredištima turista s Balkana, prije svega zbog povoljnih aranžmana i relativne blizine, pa se do nje lako stiže automobilom ili autobusom. Duga i široka plaža, uglavnom pješčana ili s sitnim šljunkom i blagim ulaskom u more, odgovara porodicama s djecom, ali i starijim putnicima.

Smještaj u Leptokariji kreće se od skromnijih studija do hotela srednje kategorije, a cijene su među najnižima u cijeloj Olimpijskoj rivijeri. Mjesto je živo tokom ljeta, sa šetalištem, kafićima, restoranima i osnovnim sadržajima, ali i dobrim položajem za izlete, od posjete obližnjem Litohoru i podnožju Olimpa, do izleta u Solun ili Meteore.

Ako vam je cilj najjeftinije ljetovanje u Grčkoj, Leptokarija ostaje jedan od najsigurnijih izbora, jer nudi i dobru saobraćajnu povezanost, i jednostavan pristup svim potrebnim sadržajima bez dramatičnog opterećenja kućnog budžeta.

Stavros

Stavros je manje, mirno ljetovalište na obali Egejskog mora, smješteno između Soluna i Kavale, poznato po dugoj i širokoj plaži koju okružuju borova šuma i blaga brda u zaleđu. Takav pejzaž stvara prijatnu, nešto opušteniju atmosferu u odnosu na urbanija ljetovališta u regiji.

Ponuda smještaja je raznolika, od jednostavnih studija u starijim objektima do komfornijih apartmana i kuća za odmor, a cijene tradicionalno ostaju niže nego u obližnjim mjestima poput Asprovalte ili Nea Vrasne. I u špicu sezone na plaži obično ima dovoljno prostora, što posebno cijene porodice sa djecom i putnici kojima su mir, čista voda i jednostavni sadržaji ispred noćnog provoda.

Stavros tako privlači one koji žele klasično ljetovanje uz more, ali ne žele da se odreknu osnovnog komfora i istovremeno nastoje da odmor ostane u granicama razumnog budžeta.