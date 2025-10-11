Trik koji mijenja sve: Evo kako očistiti filter aspiratora bez ribanja

Ljubitelji kuhanja često zaborave na neka mjesta u kuhinji koja zahtijevaju redovno čišćenje, a jedno od njih su filteri aspiratora. Iako se ne vide na prvi pogled, oni s vremenom nakupljaju masnoću i prljavštinu, što može uzrokovati neugodan miris i otežati rad aspiratora. Ako u vašoj kuhinji osjetite neugodan miris, a ne možete pronaći njegov izvor, možda je vrijeme da temeljito očistite aspirator.

Tokom vremena, u aspiratoru se može nakupiti masnoća, prašina i bakterije, što utiče na njegovu sposobnost da filtrira dim, paru i mirise iz kuhinje. Zbog vlage može nastati i plijesan, koja ne samo da predstavlja zdravstveni rizik, nego i povećava mogućnost požara, jer se nataložena mast može zapaliti pri visokim temperaturama. Britanska TV zvijezda poznata po savjetima za dom, Linsi Krombi, naglašava da se filteri aspiratora gotovo nikada ne čiste, i upravo zato postaju leglo bakterija.

Srećom, čišćenje ovih filtera jednostavnije je nego što se misli. Dovoljno ih je izvaditi i potopiti u vodu s jednim običnim, ali vrlo efikasnim proizvodom – tabletama za proteze. Linsi preporučuje upravo ovaj trik, jer kaže da su rezultati “uvijek nevjerovatni”. Tablete za proteze odlično razgrađuju masnoću i prljavštinu, a njihovo šumeće djelovanje u kombinaciji s vrućom vodom pomaže da se skrivena mast otpusti i razgradi.

Potrebno je napuniti sudoperu dovoljno vrućom vodom da u potpunosti prekrije filtere aspiratora, ubaciti dvije tablete za proteze i potom uroniti filtere u vodu. Nema potrebe za ribanjem, dovoljno je ostaviti ih da se namaču petnaestak minuta, a zatim isprati. Tablete za proteze sadrže oksidacijska sredstva i sastojke za izbijeljivanje koji pomažu u uklanjanju mrlja i uništavanju bakterija, a pjene se u dodiru s vodom zahvaljujući svojim gaziranim svojstvima.