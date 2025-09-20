Trojka: Dodikov politički kraj, početak oporavka RS i cijele BiH

Zatvoren je politički krug Milorada Dodika, osuđenog nacionalističkog secesioniste i ključnog remetilačkog faktora u političkom, ekonomskom i društvenom prostoru Bosne i Hercegovine, navodi se u saopćenju Trojke.

– Suočen sa snagom državnih institucija, političkom izolacijom, konačnom sudskom presudom, prestankom mandata predsjednika entiteta RS i paranoidnom ličnom perspektivom, građanin Dodik je u tajnosti, suprotno od javnog busanja u prsa, prenio ovlaštenja na potpredsjednika entiteta RS. Time je započeo proces okončanja političke karijere čovjeka koji je svoje političko i javno djelovanje temeljio na stalnom izazivanju konflikata, mržnje i netrpeljivosti među ljudima, atakujući na dostojanstvo i ugled ljudi i čitavih naroda – navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je konačni rezultat njegovog djelovanja distopijsko društvo u koje je pretvorio entitet RS, kojoj će trebati godine da se vrati iz ponora moralnog, političkog i ekonomskog ništavila.

– Jedan od bitnih faktora koji je značajno doprinio sada već izvjesnom konačnom odlasku Dodika sa političke scene BiH jeste strateška i čvrsta odluka stranaka Trojke o trajnom prekidu bilo kakve saradnje sa SNSD-om, što je bila jasna poruka svim sudionicima političkih procesa u BiH i posebno pojedinim predstavnicima međunarodne zajednice, da je konačno završena era popuštanja i političke reanimacije Dodika svaki put kada bi izvršio atak na mir, stabilnost, ustavni poredak, evropske integracije i ekonomski napredak BiH – ističu u strankama Trojke.

– Konzistentan, argumentovan i kvalitetno prezentovan stav stranke Trojke o razlozima raskida saradnje sa Dodikom i SNSD-om rezultirao je, na međunarodnom nivou, daljom izolacijom i uvođenju sankcija Dodiku i njegovim jatacima od strane većeg broja moćnih zapadnih demokratskih država , kao i uspostavljanju saradnje sa strankama opozicije iz entiteta RS, na bh nivou, čime je kvalitativno promijenjen odnos prema važnim pitanjima mira, stabilnosti, EU integracija i ekonomskog razvoja – navodi se.

Trojka poručuje da je važno da se nastavi sa uspostavljanjem normalne saradnje na institucionalnom i ljudskom nivou kako bi se što je moguće prije sanirale posljedice devastirajuće Dodikove politike, kako bi Bosna i Hercegovina, kao država ravnopravnih naroda i jednakopravnih građana, krenula putem trajnog mira, dalje demokratizacije i prihvatanja evropskih vrijednosti i principa vladavine prava, saopćeno je iz Naše stranke.