Trump: Iran više nije nasilnik Bliskog istoka nego gubitnik regije

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da je Iran bio izložen snažnim napadima te da je, kako tvrdi, pod pritiskom američkih i izraelskih udara bio primoran promijeniti svoje ponašanje.

Trump je naveo da se Iran izvinio susjednim državama na Bliskom istoku i obećao da ih više neće napadati.

„Ovo obećanje dano je samo zbog neprekidnih američkih i izraelskih napada“, napisao je Trump.

Dodao je da je Iran ranije pokušavao preuzeti dominaciju u regionu, ali da je sada, prema njegovim riječima, prvi put doživio poraz od susjednih država.

U objavi je koristio oštru retoriku, navodeći da je Iran nekada bio „nasilnik Bliskog istoka“, a da je sada postao „gubitnik regije“.

Trump je također zaprijetio mogućnošću novih vojnih udara, ističući da se razmatra gađanje dodatnih ciljeva koji do sada nisu bili među planiranim metama.

„Zbog lošeg ponašanja Irana ozbiljno se razmatra potpuno uništenje određenih područja i skupina koje do ovog trenutka nisu bile razmatrane kao mete“, napisao je Trump.

Njegove izjave dolaze nakon što je iranski predsjednik Masoud Pezeshkian ranije poručio da je privremeno iransko rukovodstvo odlučilo obustaviti napade na susjedne zemlje, osim u slučaju da napad na Iran bude pokrenut sa njihove teritorije.

Istovremeno je Iranska revolucionarna garda (IRGC) upozorila da će sve američke i izraelske vojne baze i interesi u regionu biti smatrani legitimnim ciljevima ukoliko se napadi na Iran nastave.