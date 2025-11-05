Tužilaštvo TK o požaru u Domu penzionera

Prema riječima glavnog tužitelja Kantonalnog tužilaštva TK Vedrana Alidžanovića, koji je sinoć oko 22 sata bio ispred Doma penzionera, uviđaj s ciljem utvrđivanja uzroka požara u kojem je stradalo 11 štićenika Doma započeo je u ranim jutarnjim satima.

Na terenu se nalaze dežurni tužilac, inspektori Sektora kriminalističke policije MUP-a TK, vještaci zaštite na radu, protupožarne zaštite i elektro struke, kako bi se rasvijetlile sve okolnosti i uzrok požara koji je imao tragične posljedice.

Uviđaj je nakratko prekinut kako bi se evakuisali dijelovi tijela i posmrtni ostaci stradalih osoba za koje su se stekli uslovi, kao i radi sigurnosti na samom požarištu. Nakon toga je nastavljen i još uvijek traje. Po nalogu dežurnog tužioca, zbog raspoloživih kapaciteta, obdukcija i identifikacija tijela smrtno stradalih osoba obavit će se na dvije lokacije, u Komemorativnom centru Tuzla i na UKC-u Tuzla, a radit će je patolozi i sudski vještaci kako bi se ova istražna radnja okončala u što kraćem roku.

Alidžanović je naveo i da je policiji u 20.45 više građana prijavilo požar, nakon čega su upućene policijske patrole, vatrogasci te ekipe hitne medicinske pomoći iz Tuzle i drugih dijelova Kantona. Istakao je da je tokom cijele intervencije i evakuacije štićenika bio vidljiv veliki stepen solidarnosti i koordinacije službi.

Glavni tužitelj porodicama stradalih uputio je izraze saučešća, a povrijeđenima poželio brz oporavak.