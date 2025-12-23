Tužilaštvo TK: Izrečeno ukupno 440 godina zatvora u 2025. godini

Nedžida Sprečaković
Pritvor
Foto: Ilustracija/Mjera pritvora

Po optužnicama Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona nadležni sudovi su tokom 2025. godine donijeli prvostepene ili pravosnažne presude u kojima je počiniocima različitih krivičnih djela  izrečeno ukupno 440 godina zatvora.

Tokom ove godine tužioci su predložili određivanje mjere pritvora u 188 predmeta, dok je u 2024. godini predloženo 108, što ukazuje na povećan intenzitet postupanja u složenijim predmetima u radu.

Obzirom na dugotrajnu kadrovsku nepopunjenost i konstantan nedostatak osam tužilaca tokom cijele godine, uz povećan obim poslova i izraženu teritorijalnu disperziju, ostvareni rezultati tokom ove godine potvrđuju da Tužilaštvo TK održava visok nivo efikasnosti, ažurnosti i kontinuiteta u radu.

Tužioci Tužilaštva TK su do danas  podigli 1.140 optužnica, pri čemu treba uzeti u obzir da je u gotovo 1.700 predmeta došlo do spajanja postupaka protiv istih osoba, u cilju ekonomičnosti, racionalizacije i efikasnosti postupanja pred nadležnim sudovima.  Radi se o dvostruko više spojenih predmeta nego u istom periodu prošle godine, što doprinosi ubrzavanju postupaka, objedinjavanju krivičnih djela i počinilaca i značajnom smanjenju troškova  sudskih postupaka.

Tokom 2025. godine Tužilaštvo TK je u rad primilo i otvorilo više od 9.500 novih predmeta, a  riješeno je oko 10.600 predmeta, što je gotovo 700 riješenih predmeta više u odnosu na 2024. godinu.

U ovom periodu je plan rješavanja starih predmeta (starijih od šest mjeseci)  realizovan u obimu od 93 posto.

Tokom 2025. godine su tužioci donijeli 2.868 naredbi o neprovođenju istrage, te 448 naredbi o obustavama istrage,  jer nisu utvrđeni osnovi sumnje da su prijavljene osobe i počinile krivična djela.

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona ima veliku teritorijalnu nadležnost i disperziju, jer postupa pred devet sudova na području Tuzlanskog kantona. Samo dva suda su smještena  u Tuzli (Kantonalni i Općinski sud Tuzla), dok je sedam općinskih sudova rasprostranjeno  u gradovima i općinama na teritoriji Tuzlanskog kantona (Živinice, Gradačac, Srebrenik, Gračanica, Lukavac, Banovići i Kalesija).

Ova činjenica dodatno usložnjava rad tužilaca, obzirom na veliki broj ročišta tokom godine, što podrazumijeva stalne obaveze tužilaca da putuju i  zastupaju predmete pred većim brojem sudova,  što utiče na operativnost u radu na istragama, istražnim ročištima i podizanju optužnica. S tim u vezi, službeni automobili Tužilaštva TK, radi brojnih odlazaka na suđenja i ročišta pred većim brojem sudova na području TK, su samo ove godine prešli više od 140.000 kilometara.

Obzirom na otežavajuće okolnosti vezane za kadrovsku nepopunjenost i složenu teritorijalnu disperziju, Kantonalno tužilaštvo TK je i tokom ove godine ostvarilo veoma dobre rezutate u radu.

