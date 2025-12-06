Tužioci ICC-a: Nalozi za hapšenje Putina i ostalih optuženih Rusa ostaju na snazi

Nalozi za hapšenje Međunarodnog krivičnog suda protiv predsjednika Vladimira Putina i pet drugih ruskih državljana optuženih za ratne zločine u Ukrajini ostat će na snazi čak i u slučaju eventualnog odobravanja opšte amnestije tokom mirovnih pregovora pod vodstvom SAD-a, saopćili su u petak tužioci Međunarodnog krivičnog suda.

Zamjenice tužioca Mame Mandiaye Niang iz Senegala i Nazhat Shameem Khan iz Fidžija, koje trenutno vode istrage u ime tužilaštva, poručile su da bi za suspenziju naloga koje je izdao sud bila potrebna rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija.

Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje Putina i još pet osoba zbog njihove navodne uloge u zločinima počinjenim tokom rata koji je počeo ruskom invazijom na Ukrajinu 2022. godine.

Reuters podsjeća da se Putin i ruska povjerenica za prava djeteta Marija Lvova-Belova terete za nezakonitu deportaciju stotina ukrajinske djece.