Tuzla prvi put sa budžetom većim od 100 miliona KM

Budžet Grada Tuzle po prvi put je premašio iznos od 100 miliona konvertibilnih maraka i sada iznosi 100.154.974,51 KM, čime je postignut najveći budžet u historiji grada.

Ovaj rekord potvrđen je potpisivanjem novih ugovora između federalnog ministra raseljenih osoba i izbjeglica Nerina Dizdara i gradonačelnika Tuzle Zijada Lugavića.

Gradonačelnik i Gradska uprava ističu da je ovakav rezultat plod kontinuiranog rada na osiguravanju dodatnih sredstava za projekte od značaja za građane. Sredstva će, između ostalog, biti usmjerena na unapređenje infrastrukture, podršku privredi, mladima, kulturi, sportu i zaštiti okoliša.

Povećanje budžeta, navode iz Grada, predstavlja snažnu poruku građanima i privrednicima da Tuzla ostaje posvećena transparentnom i odgovornom radu, s fokusom na potrebe zajednice.

Također, poručeno je da se na postignutom ne staje. Aplicirano je na nove projekte, a očekuje se i dodatni rast budžeta do kraja godine, što bi otvorilo prostor za nova ulaganja i razvojne inicijative koje će unaprijediti kvalitet života građana.

Grad Tuzla naglašava da je ovo dokaz kako zajednički napori doprinose razvoju Tuzle kao modernog, prosperitetnog i snažnog grada budućnosti.