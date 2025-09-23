Tuzla dobija nove biciklističke staze

Nedžida Sprečaković
Tuzla dobija nove biciklističke staze
Tuzla dobija nove biciklističke staze

Grad Tuzla uskoro će biti bogatiji za nove biciklističke staze, odnosno za čak 12 km, čime će se značajno unaprijediti uslovi za sigurnije kretanje biciklista i razvoj održive urbane mobilnosti. Plan izgradnje predstavljen je jučer u saradnji s predstavnicima Biciklističkog kluba „Tuzla“, Instituta GIT i stručnjacima iz oblasti saobraćaja.

Prema najavama, biciklističke staze bit će izgrađene u dužini od 6 kilometara u jednom pravcu i 6 kilometara u suprotnom, čime će Tuzla dobiti modernu infrastrukturu prilagođenu potrebama sve većeg broja građana koji koriste bicikl kao prijevozno sredstvo.

Ovaj projekat donosi višestruke benefite – od povećanja sigurnosti učesnika u saobraćaju, preko smanjenja gužvi na ulicama, pa do smanjenja zagađenja i poticanja zdravijih životnih navika.

Grad Tuzla ističe da se ovakav projekat realizuje zahvaljujući zajedničkom djelovanju lokalne uprave, sportskih udruženja i stručnjaka, s ciljem da se grad pozicionira kao primjer održive urbane mobilnosti.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Upis novih polaznika u Centru za zdravo i kreativno odrastanje

Vijesti

Planska isključenja električne energije u TK

Istaknuto

Tuzlanski kanton prvi u Federaciji BiH dobio Centar za verifikaciju deaktiviranog oružja

Vijesti

Dan oslobođenja Tuzle: Na Trgu slobode pjeva Amel Ćurić

Vijesti

Potpisani ugovori za očuvanje radnih mjesta povratnika u RS

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]