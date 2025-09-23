Tuzla dobija nove biciklističke staze

Grad Tuzla uskoro će biti bogatiji za nove biciklističke staze, odnosno za čak 12 km, čime će se značajno unaprijediti uslovi za sigurnije kretanje biciklista i razvoj održive urbane mobilnosti. Plan izgradnje predstavljen je jučer u saradnji s predstavnicima Biciklističkog kluba „Tuzla“, Instituta GIT i stručnjacima iz oblasti saobraćaja.

Prema najavama, biciklističke staze bit će izgrađene u dužini od 6 kilometara u jednom pravcu i 6 kilometara u suprotnom, čime će Tuzla dobiti modernu infrastrukturu prilagođenu potrebama sve većeg broja građana koji koriste bicikl kao prijevozno sredstvo.

Ovaj projekat donosi višestruke benefite – od povećanja sigurnosti učesnika u saobraćaju, preko smanjenja gužvi na ulicama, pa do smanjenja zagađenja i poticanja zdravijih životnih navika.

Grad Tuzla ističe da se ovakav projekat realizuje zahvaljujući zajedničkom djelovanju lokalne uprave, sportskih udruženja i stručnjaka, s ciljem da se grad pozicionira kao primjer održive urbane mobilnosti.