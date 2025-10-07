Tuzla je napravila historijski iskorak u zaštiti prava djece rođene zbog ratnog seksualnog nasilja. Gradsko vijeće je usvojilo odluku kojom su ova djeca zvanično priznata kao posebna kategorija civilnih žrtava rata, što predstavlja jedno od najvažnijih priznanja u posljednjih trideset godina.

Prema odluci, djeci rođenoj zbog rata dodijeljeno je 30 bodova, najviši prioritet u dodjeli gradskih stanova, čime je njihova borba za ravnopravnost i dostojanstvo napokon pretočena u konkretno pravo.

Ova odluka uslijedila je nakon višegodišnje borbe Udruženja Zaboravljena djeca rata, koje predvodi Ajna Jusić. Njen emotivni status, objavljen je nakon sjednice Gradskog vijeća.

“Od 2017. godine radim u Udruženju Zaboravljena djeca rata, ali današnji dan izdvajam kao svoj sigurno najsretniji dan ove lične i profesionalne avanture. Konačno vidim, osjetim i držim u rukama uspjeh koji je rezultat nezamislivo teškog puta, još težih noći, odluka, izazova i trenutaka kada je izgledalo da nećemo uspjeti”, napisala je Jusić.

Uz dozu simbolike i emocije dodala je: “Danas, dok smo čekali da čujemo broj bodova za nas na konkursima, osjećala sam se kao na Eurosongu: 30 points go to… Bosnian children! Trebalo nam je 30 godina da dobijemo 30 bodova, ali stigli smo.”

Prema riječima Jusić, odluka Tuzle nije samo administrativna promjena, nego čin pravde, priznanja i ljudskosti.

“Ovo je poruka da postojimo, da nismo manje vrijedni, da imamo jednako pravo na dom i život bez stigme. Ovo je historijski korak ka pravdi, vidljivosti i dostojanstvu djece rođene zbog rata.”

Iz Udruženja poručuju da Tuzla ovim činom daje primjer cijeloj Bosni i Hercegovini i pozivaju druge lokalne zajednice da slijede isti put.

“Ova odluka Tuzle treba biti poziv i drugim gradovima da prepoznaju našu stvarnost i osiguraju da svako dijete rođeno zbog rata bude pravno i društveno prepoznato, ne samo kroz riječi, nego i kroz konkretna prava. Idemo dalje, jako, kanton po kanton”, zaključila je Jusić.