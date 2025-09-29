Tuzla: Oskrnavljeno odmorište na Stazi velikana

U noći između 26. i 27. septembra vandali su oštetili odmorište na Stazi velikana na Ilinčici, posvećeno poznatom tuzlanskom sportisti Salihu Seleskoviću Seletu.

Ovaj čin izazvao je ogorčenje među članovima Planinarskog društva „Konjuh“ Tuzla, koji su pozvali građane da pomognu u otkrivanju počinilaca. Sve korisne informacije mogu se prijaviti policiji na broj 122 ili direktno Planinarskom društvu na broj 061-562-277.

Kako bi ohrabrili građane da se uključe, iz „Konjuha“ su najavili nagradu od 300 KM za tačne i provjerene podatke koji će pomoći u identifikaciji odgovornih.

Predsjednik društva Sabid Zekan poručio je da ovakav čin vrijeđa uspomenu na istaknutog sportistu, ali i građane koji rado koriste stazu i odmorište na Ilinčici.

Staza velikana uređena je s ciljem da se oda počast značajnim ličnostima Tuzle i obogati boravak posjetilaca u prirodi.