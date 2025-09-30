Tuzla: Radovi na sanaciji putne infrastrukture u MZ Kula

Gradonačelnik Tuzle, dr. sc. Zijad Lugavić, zajedno s pomoćnikom gradonačelnika za Službu za komunalne poslove, izgradnju i mjesne zajednice, dr. sc. Miralemom Mulaćem, posjetio je Mjesnu zajednicu Kula, gdje su u toku radovi na sanaciji putne infrastrukture u jednoj od frekventnijih ulica.

Projekat, vrijedan 65.000 KM, realizuje se s ciljem povećanja sigurnosti i poboljšanja svakodnevnog života stanovnika. Tokom obilaska, gradonačelnik Lugavić naglasio je da se u Tuzli trenutno izvodi veliki broj infrastrukturnih radova.

„U Tuzli se radi ogroman broj putnih pravaca. Neki su već završeni, pojedini se trenutno izvode, a novi su u fazi pripreme. Mjesna zajednica Kula je primjer kontinuiranog ulaganja u komunalnu i putnu infrastrukturu. Cilj je poboljšanje kvaliteta života i sigurnosti u saobraćaju, a do kraja godine planiramo maksimalno iskoristiti povoljne vremenske uslove i realizovati planirane projekte“, istakao je gradonačelnik Lugavić.

Pomoćnik gradonačelnika, dr. sc. Miralem Mulać, posebno je naglasio značaj partnerskog odnosa između građana i Grada Tuzle kada je riječ o zajedničkom finansiranju infrastrukturnih projekata.

„Sve aktivnosti za koje su sredstva uplaćena do 15. novembra 2024. godine biće realizovane u predviđenom roku. Ovakav model saradnje nastavit će se i u narednom periodu, jer jasno pokazuje međusobno povjerenje lokalne zajednice i Gradske uprave“, kazao je Mulać.