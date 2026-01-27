Tuzla: Rasvijetljeno više krađa novčanika, osumnjičena jedna osoba

Policijski službenici Policijske uprave Tuzla, Policijske stanice Centar, rasvijetlili su veći broj krivičnih djela iz oblasti imovinskih delikata, počinjenih na području grada Tuzla u periodu od oktobra 2025. do januara 2026. godine. Naime uhapšena je jedna ženska osoba koja je otuđila veći broj novčanika.

Planske aktivnosti krađe novčanika

Kako je saopćeno iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, tokom planskih aktivnosti na otkrivanju i identifikaciji izvršilaca krađa, policija je došla do operativnih saznanja da se u vezu s ovim krivičnim djelima može dovesti Z. O., rođena 1986. godine iz Tuzle. Postoje osnovi sumnje da je osumnjičena na području nadležnosti Policijske stanice Centar počinila ukupno 14 krivičnih djela krađa, koja su se odnosila na otuđenje novčanika iz torbi i ruksaka, dok se dodatna tri krivična djela dovode u vezu s područjem Policijske stanice Istok.

U službenim prostorijama Policijske stanice Centar, 23. januara 2026. godine, sa Z. O. obavljen je razgovor na okolnosti izvršenja navedenih krivičnih djela. Nakon kompletiranja predmeta, protiv osumnjičene će u redovnoj proceduri biti podnesen izvještaj Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona, zbog postojanja osnova sumnje da je, s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi, počinila krivično djelo krađa na štetu više osoba.