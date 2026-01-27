Tuzla: Rasvijetljeno više krađa novčanika, osumnjičena jedna osoba

Nedžida Sprečaković
Tuzla: Rasvijetljeno više krađa novčanika, osumnjičena jedna osoba
Foto: Ilustracija

Policijski službenici Policijske uprave Tuzla, Policijske stanice Centar, rasvijetlili su veći broj krivičnih djela iz oblasti imovinskih delikata, počinjenih na području grada Tuzla u periodu od oktobra 2025. do januara 2026. godine. Naime uhapšena je jedna ženska osoba koja je otuđila veći broj novčanika.

Planske aktivnosti krađe novčanika

Kako je saopćeno iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, tokom planskih aktivnosti na otkrivanju i identifikaciji izvršilaca krađa, policija je došla do operativnih saznanja da se u vezu s ovim krivičnim djelima može dovesti Z. O., rođena 1986. godine iz Tuzle. Postoje osnovi sumnje da je osumnjičena na području nadležnosti Policijske stanice Centar počinila ukupno 14 krivičnih djela krađa, koja su se odnosila na otuđenje novčanika iz torbi i ruksaka, dok se dodatna tri krivična djela dovode u vezu s područjem Policijske stanice Istok.

U službenim prostorijama Policijske stanice Centar, 23. januara 2026. godine, sa Z. O. obavljen je razgovor na okolnosti izvršenja navedenih krivičnih djela. Nakon kompletiranja predmeta, protiv osumnjičene će u redovnoj proceduri biti podnesen izvještaj Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona, zbog postojanja osnova sumnje da je, s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi, počinila krivično djelo krađa na štetu više osoba.

pročitajte i ovo

Vijesti

Saobraćajna nesreća u Dubravama: Jedna osoba smrtno stradala, ima i povrijeđenih

Tuzla i TK

Sumnja na povredu privatnosti djeteta: Policija pretresa prostorije Fatmira Alispahića

Vijesti

Miralem Halilović razriješen dužnosti zbog sumnje na trgovinu ljudima

Tuzla i TK

Muškarac koji je pretukao S.V. iz Tuzle predat Tužilaštvu TK

Istaknuto

Jedna osoba ranjena u Živinicama

Vijesti

Policija u TK uhapsila više osoba, pronađena droga i oružje

Vijesti

Veterinarski inspektori u FBiH jačaju borbu protiv zaraznih bolesti

Vijesti

Odobreno prelazno rješenje za povećanje penzija

Vijesti

Mogući prekidi vodosnabdijevanja u dvije gradske ulice

Vijesti

Tužilaštvo TK predložilo pritvor za 14 osumnjičenih zbog organizovanog napada na navijače kod Aerodroma Tuzla

Vijesti

Saobraćajna nesreća u Dubravama: Jedna osoba smrtno stradala, ima i povrijeđenih

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]