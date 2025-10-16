Tuzla širi programe energetske efikasnosti: Naredne godine podrška i za solarne panele

Grad Tuzla u narednoj godini planira proširiti programe podrške građanima u oblasti energetske efikasnosti. Pored postojećih mjera, u fokus će biti stavljeno poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, posebno kroz projekte ugradnje solarnih sistema na domaćinstvima, čime bi Tuzla postala prvi grad u Bosni i Hercegovini koji uvodi ovakav oblik podrške građanima.

– Najvjerovatnije od iduće godine da ćemo uvesti još jednu liniju podrške, a to je ugradnja solarnih panela. Tako da ćemo proširiti aktivnosti na području energetske efikasnosti i bićemo prvi u BiH, kao što smo prvi krenuli 2019. godine sa ovim projektom sa četiri linije podrške. Pokušat ćemo da obezbijedimo dodatna sredstva – izjavio je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.

Ovom najavom, Tuzla još jednom potvrđuje lidersku ulogu u provođenju mjera koje doprinose smanjenju potrošnje energije, zaštiti okoliša i podizanju svijesti građana o značaju energetske održivosti.