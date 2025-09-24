Tuzla uvodi sufinansiranje nužnih popravki u stambenim zgradama

Gradsko vijeće Tuzla naredne sedmice raspravljat će o prijedlogu odluke kojom se uvodi sufinansiranje nužnih popravki na zajedničkim dijelovima kolektivnih stambenih i stambeno-poslovnih zgrada. Odluka predviđa da se sredstva izdvajaju iz budžeta Grada Tuzla putem posebnog ekonomskog koda označenog kao kapitalni grant, a namijenjena su za sanacije kvarova i oštećenja koja mogu ugroziti život, zdravlje i imovinu građana.

Prema prijedlogu, sredstva će se dodjeljivati upraviteljima zgrada na osnovu javnog poziva, a prijave će se podnositi preko Službe civilne zaštite. Građevinska inspekcija imat će ulogu u ocjeni opravdanosti zahtjeva, te će određivati prioritetne liste na osnovu procjene ugroženosti.

Odluka definiše šta se smatra nužnim popravkama. Radi se o radovima sanacije krovne konstrukcije, dimnjaka, zidova, temelja, stubova, kao i zamjeni zajedničkih instalacija, vodovodnih, kanalizacionih, električnih ili grijnih sistema. U obavezne popravke spada i obnova fasade, izolacije zidova i podova, te svi drugi radovi koji su neophodni da bi se očuvala sigurnost stanara i spriječila veća oštećenja zgrada.

Etažni vlasnici imaju obavezu da osiguraju najmanje 70 posto potrebnih sredstava, dok Grad Tuzla sufinansira do 30 posto ukupnog iznosa, ali uz ograničenja maksimalnog iznosa. Za radove na fasadama moguće je dobiti do 20.000 KM, za krovne konstrukcije do 8.000 KM, dok je za ostale radove predviđeno najviše 3.000 KM.

Izvođača radova biraju etažni vlasnici, a predmjer i predračun mogu pribaviti sami ili preko upravitelja zgrade. Eventualna razlika u finansijskim sredstvima koja preostane iznad sufinansiranog iznosa obaveza je etažnih vlasnika.