Grad Tuzla je putem Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica u 2025. godini planirao niz aktivnosti na poboljšanju putne infrastrukture u prigradskim mjesnim zajednicama. Na osnovu provedenih procedura i potpisanih ugovora već su završeni prvi radovi.

Sanacija putne infrastrukture obuhvatila je dva lota iz programa Putna infrastruktura I. U Mjesnoj zajednici Slavinovići izvršena je sanacija i asfaltiranje dijela puta u ulici Fočanska u dužini od 2.000 metara. Vrijednost izvedenih radova iznosila je 252.603 KM, a projekat je realizovan uz sufinansiranje građana.

Drugi projekat završen je u naselju Tomarice, Mjesna zajednica Par Selo, gdje je sanirano i asfaltirano 650 metara puta. Vrijednost radova bila je 136.667,60 KM, a i ovaj projekat realizovan je u saradnji i sufinansiranju sa građanima.

Iz Gradske uprave ističu zahvalnost stanovnicima na podršci i saradnji tokom realizacije, naglašavajući da ovakvi projekti značajno unapređuju putnu infrastrukturu i doprinose razvoju lokalne zajednice. O daljim aktivnostima u okviru programa Putna infrastruktura I građani će biti pravovremeno obaviješteni.