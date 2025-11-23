Tuzlaci nadigrali Slaviju 1996: Uvjerljiv trijumf Slobode Energoinvest

RTV SLON
Foto: Sloboda Energoinvest

Košarkaši Sloboda Energoinvesta savladali su ekipu Slavije 1996 u tuzlanskom Mejdanu, u susretu sedmog kola Prvenstva Bosne i Hercegovine. Duel timova iz Tuzle i Istočnog Sarajeva nije donio rezultatsku neizvjesnost jer su crveno-crni već u prvih 20 minuta nametnuli ritam i opravdali ulogu favorita. Ovom pobjedom ekipa Slobode Energoinvest upisala je treći uzastopni trijumf u prvenstvu.

Domaći su od početka kontrolisali tok utakmice. Prva četvrtina donijela je 29 poena na kontu Slobode, uz značajnu prednost već nakon uvodnih deset minuta. Slavija je u drugoj četvrtini zaigrala nešto bolje, ali Tuzlaci su ostali sigurni i zadržali dvocifrenu razliku na poluvremenu – 50:39.

Drugi dio susreta obilježila je potpuna dominacija Slobode Energoinvest. Povećali su intenzitet igre, uveli utakmicu u brži tempo i trećom četvrtinom, u kojoj su postigli 31 poen, potpuno otklonili dileme oko pobjednika. Slavija je u posljednjem periodu uspjela samo ublažiti poraz, ali ne i promijeniti ukupnu sliku meča. Sloboda je slavila rezultatom 97:81 (29:20; 21:19; 31:16; 16:26).

Najbolji strijelac za Slobodu bio je Williams sa 23 poena. Štulić je dodao 19, Tomašević 14, Jakupović 11, a Bukva 10 poena. Kahrić je završio sa sedam, Milanović sa šest, dok su Čampara i Glogovac ubilježili po četiri, odnosno tri poena. Najefikasniji igrač Slavije bio je Bojanić sa 17 poena.

Sloboda Energoinvest sada ima omjer od pet pobjeda i jednog poraza u šest odigranih utakmica, uz pauzu zbog reprezentativnih obaveza koja slijedi. Slavija je u Mejdanu doživjela četvrti poraz u sezoni. Nakon pauze, Tuzlaci će odigrati dva vezana domaća susreta – prvo protiv Basket Živinica u prvenstvu, a zatim protiv Mornara iz Bara u ABA 2 ligi.

pročitajte i ovo

Sport

Važan duel u Mejdanu: Košarkaši Slobode dočekuje Slaviju 1996

Istaknuto

Košarkaši Slobode nadigrali Mladost u Mejdanu

Sport

Sloboda sutra protiv Mladosti traži povratak na pobjednički kolosijek

Istaknuto

Zbog tragedije u Tuzli otkazana utakmica Slobode i Mladosti

Istaknuto

Sloboda u Mejdanu dočekuje Podgoricu: Tuzlaci traže prvu pobjedu u ABA...

Istaknuto

Druga pobjeda Tuzlaka u sezoni: Sloboda ubjedljiva protiv Leotara

Istaknuto

Vremenska prognoza: Za područje Tuzle na snazi žuti meteoalarm

Istaknuto

Vozači, oprez: Mokri putevi i snijeg na pojedinim dionicama

Istaknuto

Tuzla servis: Nekoliko naselja bez vodosnabdijevanja

Magazin

Onkološka nutricionistkinja tvrdi da kod kuće uvijek ima ovih pet namirnica

Istaknuto

Zimska služba JKP „Komunalac“ Tuzla cijeli dan na terenu: Ekipa nastavlja rad i tokom noći

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]