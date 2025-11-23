Tuzlaci nadigrali Slaviju 1996: Uvjerljiv trijumf Slobode Energoinvest

Košarkaši Sloboda Energoinvesta savladali su ekipu Slavije 1996 u tuzlanskom Mejdanu, u susretu sedmog kola Prvenstva Bosne i Hercegovine. Duel timova iz Tuzle i Istočnog Sarajeva nije donio rezultatsku neizvjesnost jer su crveno-crni već u prvih 20 minuta nametnuli ritam i opravdali ulogu favorita. Ovom pobjedom ekipa Slobode Energoinvest upisala je treći uzastopni trijumf u prvenstvu.

Domaći su od početka kontrolisali tok utakmice. Prva četvrtina donijela je 29 poena na kontu Slobode, uz značajnu prednost već nakon uvodnih deset minuta. Slavija je u drugoj četvrtini zaigrala nešto bolje, ali Tuzlaci su ostali sigurni i zadržali dvocifrenu razliku na poluvremenu – 50:39.

Drugi dio susreta obilježila je potpuna dominacija Slobode Energoinvest. Povećali su intenzitet igre, uveli utakmicu u brži tempo i trećom četvrtinom, u kojoj su postigli 31 poen, potpuno otklonili dileme oko pobjednika. Slavija je u posljednjem periodu uspjela samo ublažiti poraz, ali ne i promijeniti ukupnu sliku meča. Sloboda je slavila rezultatom 97:81 (29:20; 21:19; 31:16; 16:26).

Najbolji strijelac za Slobodu bio je Williams sa 23 poena. Štulić je dodao 19, Tomašević 14, Jakupović 11, a Bukva 10 poena. Kahrić je završio sa sedam, Milanović sa šest, dok su Čampara i Glogovac ubilježili po četiri, odnosno tri poena. Najefikasniji igrač Slavije bio je Bojanić sa 17 poena.

Sloboda Energoinvest sada ima omjer od pet pobjeda i jednog poraza u šest odigranih utakmica, uz pauzu zbog reprezentativnih obaveza koja slijedi. Slavija je u Mejdanu doživjela četvrti poraz u sezoni. Nakon pauze, Tuzlaci će odigrati dva vezana domaća susreta – prvo protiv Basket Živinica u prvenstvu, a zatim protiv Mornara iz Bara u ABA 2 ligi.