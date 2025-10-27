Tuzlake će u Novu godinu uvesti Adi Šoše

Grad Tuzla i Turistička zajednica grada Tuzle i ove zime nastavljaju tradiciju organizovanja javnog dočeka Nove godine na Trgu slobode, najvećem trgu u Bosni i Hercegovini. Hiljade građana i gostiju iz cijele regije ući će u 2026. godinu uz muzički spektakl koji će predvoditi Adi Šoše.

Manifestacija „Zima u Tuzli“, koja već godinama važi za jedan od najprepoznatljivijih turističkih brendova u regiji, ponovo donosi bogat program, prazničnu dekoraciju i jedinstven ugođaj u srcu grada. Cilj je, poručuju organizatori, da se građanima i posjetiocima ponudi kvalitetan sadržaj i toplina zajedništva po kojoj je Tuzla poznata.

Partneri projekta, među kojima su Bingo Grupa i NLB Banka d.d. Sarajevo, nastavljaju tradiciju društvene odgovornosti i podrške zajednici, doprinoseći da Tuzla i ove godine zasija u prazničnom ruhu.

Trg slobode i ovog 31. decembra bit će središnje mjesto okupljanja Tuzlaka i njihovih gostiju, a uz dobro poznatu energiju i bogat muzički program, Tuzla će još jednom potvrditi status jednog od najposjećenijih gradova u novogodišnjoj noći.