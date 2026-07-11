U 11:07 oglasit će se sirene širom Tuzlanskog kantona u znak sjećanja na žrtve genocida

Sirene širom Tuzlanskog kantona oglasit će se danas, 11. jula, u 11 sati i sedam minuta, u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.

Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzla obavijestila je građane da će gradski i općinski operativni centri civilne zaštite emitovati signal „prestanak opasnosti“, jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi.

Oglašavanje sirena organizovano je povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici.

Građani Tuzlanskog kantona pozvani su da u 11:07 sati zastanu i minutom šutnje odaju počast ubijenim žrtvama genocida.

Iz Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla poručili su da se ovim simboličnim činom želi pokazati dostojanstvo, solidarnost i suosjećanje s porodicama žrtava.