U Beču će biti otkriven spomenik „Cvijet Srebrenice“

Na Trgu Ujedinjenih nacija u Beču 24. oktobra bit će svečano otkriven spomenik „Cvijet Srebrenice“, kao trajni podsjetnik na genocid počinjen nad Bošnjacima u julu 1995. godine, ali i univerzalni simbol mira, istine i pravde.

Najave svečanosti bile su povod sastanka šefa kabineta ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Jasmina Handžića i predsjednika Saveza bosanskohercegovačkih udruženja u Austriji „Consilium Bosniacum“ Damira A. Saračevića.

Handžić je naglasio da spomenik u Beču nosi snažnu globalnu poruku:

„Cvijet Srebrenice nije samo simbol bola i tuge, već i univerzalna poruka mira, saosjećanja i opomene da se zločini nikada i nigdje ne ponove. Postavljanje ovog spomenika u Beču znači da poruka Srebrenice izlazi izvan granica naše zemlje i postaje dio svjetskog kolektivnog pamćenja.“

Predsjednik „Consilium Bosniacum“ Damir A. Saračević zahvalio je na podršci, ističući da je otkrivanje spomenika rezultat višegodišnje inicijative bh. dijaspore u Austriji:

„Otkrivanje spomenika na Trgu Ujedinjenih nacija je istorijski trenutak za sve Bosance i Hercegovce u dijaspori. Ovo je naš dug prema žrtvama genocida, ali i obaveza prema budućim generacijama – da pamte, uče i čuvaju istinu.“

Svečanosti će prisustvovati ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Hurtić, šef kabineta Jasmin Handžić, predstavnici austrijskih vlasti, međunarodnih organizacija, diplomatskog kora, te brojni članovi bh. dijaspore u Austriji.

Kroz ovaj događaj Bosna i Hercegovina još jednom potvrđuje opredijeljenost da njeguje kulturu sjećanja i čuva istinu o genocidu u međunarodnom okviru, saopćeno je iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.