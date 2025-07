U BiH dobra prohodnost vozila, saobraćaj se odvija uz slabiji intenzitet

U jutarnjim satima vozače upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog magle, posebno u kotlinama i duž riječnih tokova. Prohodnost većine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini je dobra, a saobraćaj se odvija uz slabiji intenzitet.

Tokom večernjih sati očekuje se pojačan promet, naročito na prilazima većim gradskim centrima.

Iako je nedjeljom smanjen obim radova na putevima, vozače podsjećamo da poštuju postavljenu privremenu signalizaciju na mjestima gdje se izvode sanacije. Radovi se izvode na dionicama autocesta Podlugovi–Sarajevo sjever i Banja Luka–Doboj, te na magistralnim putevima:

Zenica–Žepče (Topčić Polje),

Kladanj–Vlasenica (Vitalj),

Tuzla–Šićki Brod (skretanje za Lipnicu),

Ustikolina–Goražde (Mravinjac),

Sarajevo–Pale i Vrhpolje–Ključ.

Zbog aktivnih klizišta, otežano se saobraća na magistralnim putevima Dobro Polje–Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji), te Gacko–Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup).

Na dionici Jablanica–Blidinje saobraćaj je dozvoljen za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Stanje na graničnim prelazima

Promet putničkih vozila na graničnim prelazima protiče uz kraća zadržavanja. Granični prelaz Brčko otvoren je za vozila do 3,5 tone.

Na prelazu Karakaj (kod Zvornika) i dalje je zabranjen saobraćaj za teretna vozila preko 5 tona. Ova vozila preusmjeravaju se na prelaze Bratunac ili Rača. Autobusi mogu koristiti prelaz Šepak, dok je za teretna vozila prelazak na ovom graničnom prelazu dozvoljen od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati. Tokom vikenda, teretnjaci mogu prelaziti samo noću, od 22 do 06 sati.