U operativnoj akciji Market 2 oduzeto više od pola tone duhana u BiH

Nedžida Sprečaković
U okviru operativne akcije Market 2, koju Uprava za indirektno oporezivanje BiH provodi od početka godine na teritoriji cijele zemlje, oduzeto je više od pola tone duhana, čija je tržišna vrijednost procijenjena na 110.000 konvertibilnih maraka.

Na području regionalnog centra Mostar, u saradnji s policijskim službenicima Policijske stanice Buna, službenici UIO oduzeli su 140 kilograma rezanog duhana i 50 kilograma duhana u listu od jednog fizičkog lica. Istovremeno, ovlašteni službenici UIO na području koje pokriva regionalni centar Tuzla, u tri odvojene aktivnosti, privremeno su oduzeli 360 kilograma sitno rezanog duhana. U jednom slučaju pronađeno je 50 kilograma, dok je u dva pretresa vozila, provedenih uz saradnju s MUP-om Tuzlanskog kantona, otkriveno dodatnih 310 kilograma duhana.

Oduzeti duhan nije bio obilježen akciznim markicama i bio je pripremljen za dalju prodaju na crnom tržištu. Protiv osumnjičenih lica biće podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu „Nedozvoljen promet akciznih proizvoda“ prema članu 210a Krivičnog zakona BiH.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH pozvala je građane da svaki oblik nelegalne trgovine, porezne ili carinske utaje prijave na otvorenu i besplatnu liniju 080 02 06 07, uz potpunu anonimnost.

