U četvrtak isplata penzija, evo novih iznosa

Penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine za januar 2026. godine biće isplaćene u četvrtak, 5. februara, a penzioneri će na svojim računima dobiti uvećane iznose zahvaljujući akontacijskom usklađivanju od 11,2 posto.

Do ovog povećanja dolazi nakon što je Dom naroda Parlamenta Federacije BiH 23. januara 2026. godine usvojio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o MIO PIO, koji je prethodno bio usvojen u Zastupničkom domu, a potom i objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, broj 6 iz 2026. godine. Na osnovu toga, Upravni odbor Federalnog zavoda MIO PIO donio je odluku o akontacijskom usklađivanju penzija u iznosu od 11,2 posto.

Odluka o akontacijskom usklađivanju donesena je jer u trenutku njenog usvajanja još nisu bili poznati zvanični podaci o rastu prosječne bruto plate i indeksa potrošačkih cijena koje objavljuje Federalni zavod za statistiku. Nakon što ti podaci budu objavljeni, Upravni odbor Zavoda MIO PIO donijet će konačnu odluku o usklađivanju penzija, koja će se primjenjivati retroaktivno od 1. januara 2026. godine.

Nakon što je Vlada Federacije BiH dala saglasnost na ovu odluku, stručne službe Zavoda MIO PIO završile su sva potrebna testiranja i obrade podataka, čime su stvoreni i pravni i tehnički uslovi za isplatu uvećanih penzija. Sredstva za ovu isplatu osigurana su iz Budžeta Federacije BiH.

Prema donesenoj odluci, najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili prije 1. januara 2026. godine povećava se sa 599,28 KM na 666,40 KM. Zajamčena penzija raste sa 715,21 KM na 795,31 KM, dok se najviša penzija povećava sa 2.996,40 KM na 3.332,00 KM.

Prosječna samostalna penzija iz decembra 2024. godine, usklađena za sva pripadajuća povećanja, iznosi 841,98 KM i taj iznos, u skladu sa novim zakonom, predstavlja i visinu zajamčene penzije.

Penzioneri će tako već u četvrtak dobiti januarsku penziju uvećanu za 11,2 posto, dok će se nakon objave konačnih statističkih podataka znati i tačan procenat konačnog usklađivanja za 2026. godinu.