U Gračanici napadnuta vatrogasna ekipa, jedan vatrogasac povrijeđen

U Gračanici je jučer došlo do napada na vatrogasnu ekipu tokom redovne intervencije, potvrđeno je iz Profesionalne vatrogasne jedinice Gračanica.

Po dojavi da gori pomoćni objekat u naselju Javor, ekipa je izašla na teren s jednim vozilom i dva vatrogasca, ali po dolasku nije zatekla naznake požara. Nedugo zatim, vatrogascima je prišlo jedno lice koje ih je ničim izazvano fizički napalo i tom prilikom razbilo bočni prozor na vozilu.

„U trenutku napada, jedan od vatrogasaca nalazio se unutar vozila i zadobio je povrede usljed krhotina stakla te je prevezen na UKC Tuzla radi daljnjeg pregleda“, navode iz jedinice. O stepenu povreda, kako su istakli, još uvijek nema zvaničnih informacija.



Ovaj incident, naglašavaju iz vatrogasne službe, ugrozio je sigurnost pripadnika jedinice i otežao obavljanje intervencije, čiji je osnovni cilj zaštita ljudi i imovine.

„Vatrogasci svakodnevno izlažu svoje živote riziku kako bi pomogli drugima, te je svaki oblik nasilja nad pripadnicima službi zaštite i spašavanja apsolutno neprihvatljiv“, poručili su iz Profesionalne vatrogasne jedinice Gračanica.

U saopćenju su apelovali na građane da poštuju i razumiju njihov rad, te pozvali nadležne institucije da reagiraju kako ovakvi slučajevi ne bi ostali nekažnjeni.

„Napadi na vatrogasce u vršenju službene dužnosti ne smiju proći bez sankcija, jer predstavljaju prijetnju cijelom sistemu zaštite i sigurnosti“, istaknuto je.