U julu okončanje tendera za Kampus Univerziteta, projekat prezentovan studentima

Danijel Pušonjić je student druge godine Akademije dramskih umjetnosti. Nastavu ima u zastarjelim prostorijama koje su dio budućeg Kampusa. Vjeruje u taj, dugo najavljivani projekat. Priželjkuje da radovi budu okončani do završetka školovanja, no, zna da neće biti moguće za dvije godine završiti sve.

”Nadam se da će to zaživjeti kao jedan mini studentski grad. Nadam se da ćemo u skorijoj budućnosti imati nove objekte, da gore bude sigurna zona studenata gdje će se studenti moći okupljati, naravno studirati i učiti”, navodi Danijel.

Takva su nadanja i Selmira Durakovića, studenta Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta. Budućim studentima je važno da svi potrebni sadržaji za studij budu na jednom mjestu, navodi on.

”Ovim projektom, ukoliko bude proveden, imat ćemo objedinjenu cjelinu gdje će sve biti pristupačno našim budućim naraštajim, odnosno generacijama”, istieč Selmir.

Ovako sadašnji studenti vide projekat Kampusa. U toku je tender za izbor izvođača radova prve faze izgradnje. Trebao bi biti okončan 8. jula, kada je predviđeno otvaranje dostavljenih ponuda a ugovori potpisani do jeseni. U prvoj fazi uredit će se postojeći objekti, nadograđen novi, čime će biti osiguran prostor za četiri fakulteta i to Filozofski, Ekonomski, Edukacijsko-rehabilitacijski i Pravni.

”Naša intencija je da do kraja 2025., početka 2026. godine završimo rou-bau, međutim pošto je želja da mi završimo do 50 godina Univerziteta, dogovorili smo se sa Vladom da idemo parlalelno u raspisivanje tendera i ostalih faza, tako da bi ključ u bravu trebali imati do 2026. godine”, navodi prof. dr. Damir Zenunović, voditelj Operativnog tima za razvoj Kampusa Univerziteta u Tuzli.

Uređenje i izgradnja prostorija za ova četiri fakulteta trajat će 16 mjeseci. Osigurana su sredstva za takozvane rou-bau radove.

”Cijeli objekat, ova četiri fakulteta je negdje oko 31 do 32 miliona KM, to su ti neki iznosi. Mi imamo obezbijeđeno za ovaj dio, 10 miliona”, ističe prof. Zenunović.

Ostatak novca će tražiti od viših nivoa vlasti i međunarodnih fondova, navodi Zenunović. Prilikom otvorenja manifestacije Ljetni Univerzitet 6. juna, cjelokupan projekat Kampusa bit će prezentovan članovima Kantonalne Vlade, najvećem finansijeru projekta, koji bi mogli pomoći u daljim fazama izgradnje Kampusa.