Raspisan javni poziv Podrška studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa

RTV SLON
Studentski centar (Foto: Arhiva)

Program Podrška studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa raspisan je za 2025. godinu s ciljem da se mladima u Federaciji BiH omogući ravnopravniji pristup visokom obrazovanju. Javnim pozivom, koji je objavilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, obuhvaćeni su studenti koji su državljani Bosne i Hercegovine, imaju prebivalište u Federaciji BiH i studiraju na akreditiranim visokoškolskim ustanovama u zemlji, a pritom se nalaze u otežanoj materijalnoj situaciji.

Federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković naglasila je da je podrška studentima ovog profila jedan od ključnih zadataka obrazovnog sistema u kojem finansijske prepreke ne bi smjele određivati nečiju budućnost. Istaknuto je da je cilj programa stvaranje uslova u kojima mladi imaju jednake mogućnosti napredovanja, bez obzira na imovinske prilike.

Ministrica Duraković posebno je podcrtala da studentski standard predstavlja pokazatelj načina na koji društvo brine o mladima, te da posvećenost učenju i talent trebaju biti presudni za njihov akademski put, a ne finansijske okolnosti u kojima se nalaze. Javnim pozivom nastoji se ojačati podrška upravo onima kojima je najpotrebnija, kako bi pristup visokom obrazovanju bio što pravedniji i dostupniji.

