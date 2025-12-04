Dodatnih 1,43 miliona KM podrške za poljoprivrednike u TK

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Izmjene i dopune Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2025. godinu, čime je budžet za ove namjene povećan za dodatnih 1,43 miliona KM. Ukupno 16,5 miliona KM sada je dostupno poljoprivrednicima, što predstavlja značajan iskorak u jačanju stabilnosti i konkurentnosti domaće proizvodnje.

Povećanje sredstava rezultat je analize podataka s terena i potreba proizvođača. Dodatna podrška usmjerena je sektorima u kojima su zbog dugotrajne suše i nepovoljnih uslova zabilježeni niži prinosi, posebno u proizvodnji kukuruza, jagodičastog voća, jagode u zaštićenom prostoru, te u animalnim granama poput uzgoja ovaca, rasplodnih junica, tova pilića i proizvodnje svježeg kravljeg mlijeka.

Posebno je povećan iznos premije za mlijeko u II i III kvartalu – sa 0,10 na 0,14 KM po litru, kao odgovor na rast troškova stočne hrane. Vlada je, uvažavajući zahtjeve proizvođača i otkupljivača iz Gradačca, privremeno snizila minimalnu količinu otkupljenog voća za ostvarivanje prava na podršku sa 300 na 200 tona.

Dio sredstava usmjeren je i na kapitalne investicije, poput nabavke rasplodne stoke, plastenika i visokih tunela, te na unapređenje sistema protugradne zaštite. Donesenim odlukama Vlada TK potvrđuje nastojanja da bude snažan partner domaćim proizvođačima i da kontinuirano unapređuje razvoj poljoprivrede.