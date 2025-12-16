U Kalesiji uhapšen S.S. zbog pet raspisanih potraga

Jasmina Ibrahimović
CSS: Više od šest mjeseci bez pomaka na izmjenama Zakona o policijskim službenicima BiH

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, iz Sektora kriminalističke policije – Odsjek za borbu protiv organizovanog i kompjuterskog kriminaliteta, u saradnji sa Odjeljenjem kriminalističke policije Policijske uprave Kalesija, dana 15. decembra 2025. godine, izvršili su pretres kuće i pomoćnih objekata na području općine Kalesija koje koristi S.S., rođen 1988. godine, uz saglasnost tužioca Kantonalnog tužilaštva TK i postupajući po naredbi Općinskog suda u Kalesiji.

S.S. je bio predmetom pet centralnih potraga – tri raspisane od strane Općinskog suda u Kalesiji zbog sumnje u počinjenje krivičnih djela Sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje i Nasilničko ponašanje prema Krivičnom zakonu FBiH, dok su preostale dvije potrage raspisane od strane Osnovnog suda u Zvorniku i Policijske uprave Zvornik zbog postojanja osnova sumnje u počinjenje krivičnih djela propisanih Krivičnim zakonom RS.

Tokom realizacije naredbe, S.S. je lišen slobode i priveden u službene prostorije Policijske uprave Kalesija, gdje je ispitan o okolnostima potraga. Nakon toga, isti je predat u dalju nadležnost službenika Policijske uprave Zvornik radi nastavka postupanja po raspisanim potragama.

Ovaj postupak je sproveden u cilju efikasnog procesuiranja osoba za koje postoji osnovana sumnja u izvršenje više krivičnih djela, a u skladu sa zakonskim nadležnostima i naredbama nadležnih sudskih organa.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Tužioci ICC-a: Nalozi za hapšenje Putina i ostalih optuženih Rusa ostaju...

BiH

Preminuo prošle sedmice: Ko je bio Kevin Curtis i zašto mu...

Istaknuto

Objavljene liste kandidata koji su prošli testiranja za prijem u policiju...

Istaknuto

Sud odlučuje: Produženje ili ukidanje pritvora policajcima osumnjičenim za trgovinu ljudima

Istaknuto

Detalji hapšenja: Osumnjičeni za pljačku i napad na policiju se vratio...

Istaknuto

Muškarac iz Kalesije preminuo u policijskoj stanici dan nakon prijave nasilja...

Istaknuto

Vlada TK traži održivo rješenje za izmirenje dugovanja Rudnika „Kreka“

Tuzla i TK

Sindikat Rudnika Kreka organizuje obilježavanje Dana rudara BiH i 140. godina tradicije rudarstva

Sport

OKK Sloboda Energoinvest predstavio novo pojačanje

Magazin

Bol u nogama, zatezanje i umor u mišićima – kada tijelo šalje upozorenje

Tuzla i TK

Počinju radovi na sanaciji trotoara u ulici prof. dr. Ibre Pašića

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]