U Kalesiji uhapšen S.S. zbog pet raspisanih potraga

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, iz Sektora kriminalističke policije – Odsjek za borbu protiv organizovanog i kompjuterskog kriminaliteta, u saradnji sa Odjeljenjem kriminalističke policije Policijske uprave Kalesija, dana 15. decembra 2025. godine, izvršili su pretres kuće i pomoćnih objekata na području općine Kalesija koje koristi S.S., rođen 1988. godine, uz saglasnost tužioca Kantonalnog tužilaštva TK i postupajući po naredbi Općinskog suda u Kalesiji.

S.S. je bio predmetom pet centralnih potraga – tri raspisane od strane Općinskog suda u Kalesiji zbog sumnje u počinjenje krivičnih djela Sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje i Nasilničko ponašanje prema Krivičnom zakonu FBiH, dok su preostale dvije potrage raspisane od strane Osnovnog suda u Zvorniku i Policijske uprave Zvornik zbog postojanja osnova sumnje u počinjenje krivičnih djela propisanih Krivičnim zakonom RS.

Tokom realizacije naredbe, S.S. je lišen slobode i priveden u službene prostorije Policijske uprave Kalesija, gdje je ispitan o okolnostima potraga. Nakon toga, isti je predat u dalju nadležnost službenika Policijske uprave Zvornik radi nastavka postupanja po raspisanim potragama.

Ovaj postupak je sproveden u cilju efikasnog procesuiranja osoba za koje postoji osnovana sumnja u izvršenje više krivičnih djela, a u skladu sa zakonskim nadležnostima i naredbama nadležnih sudskih organa.