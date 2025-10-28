U kampu Butmir održana primopredaja dužnosti u NATO Štabu Sarajevo

Komandant NATO Štaba Sarajevo, brigadni general Matthew Valas, jučer je predsjedavao ceremonijom zvanične primopredaje dužnosti između odlazećeg zamjenika komandanta, brigadira Muharrema Aydina i novoimenovanog zamjenika komandanta, brigadira Cezmija Türkgücüa, koja je održana u kampu Butmir.

Ovime je označen kraj jednogodišnjeg mandata brigadira Aydina u NATO Štabu Sarajevo.

Tokom ceremonije, brigadni general Valas zahvalio je brigadiru Aydinu na njegovom izuzetnom vođstvu i uticaju na misiju NATO-a u BiH.

– Tokom protekle godine, brigadir Aydin je bio više od zamjenika – bio je pouzdan savjetnik, snažan lider i vitalni stub ove misije. Znam da su mu trenuci provedeni na terenu bili najdraži – obilazak jedinica, kasarni i izgradnja snažnih profesionalnih odnosa sa rukovodećim osobljem Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH. Ti kontakti su važni. Oni grade povjerenje, jačaju otpornost i oblikuju budućnost odbrambenih institucija Bosne i Hercegovine – naveo je on.

Na kraju je general Valas zaželio srdačnu dobrodošlicu brigadiru Türkgücü, rekavši: „U potpunosti sam uvjeren da ćete nastaviti ponosne tradicije vaših oružanih snaga i pomoći svima nama da unaprijedimo zajednički cilj – sigurniju i prosperitetniju Bosnu i Hercegovinu.“

Na kraju misije, s dubokim osjećajem zahvalnosti, brigadir Aydin, odlazeći zamjenik komandata je rekao da je prisustvo NATO-a u Bosni i Hercegovini od suštinskog značaja za regionalnu stabilnost.

– Tokom mog mandata, fokusirao sam se da obaveze na visokom nivou pretočim u praktičnu podršku na terenu. U tom cilju, prioritet sam dao prisustvu širom zemlje, posjećujući mnoge kasarne i objekte, uključujući i najudaljenije lokacije, kako bih se susreo sa vojnicima, podoficirima i oficirima na svim nivoima. Ove posjete su pomogle izgradnji povjerenja, produbljivanju našeg razumijevanja lokalnih realnosti i jačanju kontinuirane posvećenosti NATO-a reformi odbrane u BiH. Bio sam ohrabren profesionalizmom, jedinstvom i konstruktivnom saradnjom unutar Oružanih snaga BiH, kvaliteta koje će biti od velike koristi zemlji u budućnosti – kazao je brigadir Aydin.

Novoimenovani zamjenik komandanta, brigadir Türkgücü, obećao je da će održavati najviše standarde vođenja u vitalnoj misiji NATO-a u podršci Bosni i Hercegovini.

– Radujem se saradnji sa svima vama i daljem jačanju naše značajne saradnje sa našom braćom po oružju u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Bit će mi privilegija raditi sa visoko kvalifikovanim i posvećenim profesionalcima u ostvarivanju našeg zajedničkog cilja – kontinuiranog napretka i razvoja Bosne i Hercegovine – kazao je brigadir Türkgücü.

Ceremonija primopredaje dužnosti duboko je ukorijenjena u vojnim tradicijama i ima dvostruku funkciju: odavanje priznanja odlazećem zamjeniku komandanta i službeno priznanje preuzimanja dužnosti novoimenovanog zamjenika komandanta – saopćeno je iz NATO štaba u Sarajevu.