U Lukavcu promovisan „Rječnik tešanjskoga kraja“

Klub čitalaca Gradske biblioteke Lukavac okupio je brojne jezičke znalce i ljubitelje pisane riječi na promociji drugog, dopunjenog izdanja djela „Rječnik tešanjskoga kraja“ autora prof. Kemala Ljevakovića.

Tešanjski kraj predstavlja izuzetno zanimljivo područje za lingvistička istraživanja, jer objedinjuje i ekavski i ikavski izgovor. Upravo zbog tog jezičkog bogatstva, ovo područje je od 1907. do 2011. godine čak sedam puta bilo predmet doktorskih disertacija. Kako je istakao autor, „Rječnik tešanjskoga kraja“ je stoga djelo od posebne naučne, ali i kulturološke vrijednosti.

Novo izdanje donosi stotinjak stranica više u odnosu na prvo, s naglaskom na prošireno poglavlje Leksika. Poseban motiv za višegodišnji istraživački rad prof. Ljevakovića bilo je i objavljivanje „Rječnika karakteristične leksike“ Alije Isakovića, gdje je od 13.500 leksema iz tešanjskog kraja uvršteno tek 13 riječi.

Stručnu i iscrpnu analizu djela publici je predstavila prof. Ismeta Džibrić, dajući dodatnu težinu ovom kulturno-naučnom događaju. Promocija je organizovana u sklopu programa obilježavanja Dana Grada Lukavac, a privukla je profesore jezika i goste iz Sarajeva i Mostara.