U ponedjeljak u Brčkom Dan žalosti povodom smrti Halida Bešlića

Nakon konsultacija u Vladi Brčko distrikta, odlučeno je da će ponedjeljak, 13. oktobar, biti proglašen Danom žalosti povodom smrti legendarnog pjevača Halida Bešlića, potvrdio je za Fenu gradonačelnik Brčkog Siniša Milić.

Prema njegovim riječima, odluka je donesena nakon što je značajan dio javnosti zatražio da se na ovaj način oda poštovanje umjetniku koji je ostavio dubok trag u muzičkoj i društvenoj sceni Bosne i Hercegovine i regiona.

„Odluka je donesena nakon zahtjeva većeg dijela javnosti i uz uvažavanje pravne i političke prirode distrikta“, rekao je Milić.

Gradonačelnik je istakao da je Halid Bešlić bio više od muzičara – čovjek koji je, u vremenima podjela, svojim ponašanjem i stvaralaštvom spajao ljude različitih sredina i uvjerenja.

„I ova odluka, na žalost, potvrđuje da su ljudi kao Bešlić još uvijek prava rijetkost među nama, jer je u vremenu mržnje i podjela pokazao da se može voljeti svoje, ali istovremeno poštovati i uvažavati druge. Zato je bio rado viđen i na svojoj rodnoj Romaniji, u Sokocu, jednako kao i u Sarajevu, Mostaru, Banjoj Luci, Brčkom i svim gradovima u RS i FBiH, ali i širom država regiona, gdje god je dolazio i gdje su se slušale njegove pjesme“, kazao je Milić.

Dodao je da je Bešlić svojim djelovanjem ostavio neizbrisiv trag među ljudima.

„Svojim stvaralaštvom i načinom života i komunikacije, humanošću i emocijom, povezivao je ljude i narode na prostorima bivše Jugoslavije“, istakao je gradonačelnik Brčkog.

Dan žalosti u Brčko distriktu bit će obilježen spuštanjem zastava na pola koplja na svim institucijama, dok će radio i televizijski emiteri prilagoditi svoj program ovoj odluci.