U Tuzli jutros -7 stepeni: Kakvo nas vrijeme danas očekuje?

Jutros je u zapadnim i sjeverozapadnim područjima bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostalim dijelovima sunčanije. Po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle i niskih oblaka.

Temperature zraka u 07 sati: Sokolac -11 stupnjeva, Livno -9, Bugojno, Sanski Most i Tuzla -7, Banja Luka i Prijedor -6, Jajce, Sarajevo i Srebrenica -5, Drvar -4, Bijeljina i Zenica -3, Gradačac -1, Mostar 0, Trebinje 2, Bihać 7 stupnjeva. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 941 milibar, za 1 milibar je niži od normalnog i sporo se mijenja, saopćeno je iz FHMZ.

Vrijeme danas:

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje novo naoblačenje sa zapada koje će u poslijepodnevnim i večernjim satima uvjetovati kišu. Jače padavine u Hercegovini, zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 8, na jugu zemlje do 12 stepeni.