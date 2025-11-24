U Tuzli jutros -7 stepeni: Kakvo nas vrijeme danas očekuje?

Arnela Šiljković - Bojić
Snijeg Tuzla januar
Snijeg Tuzla

Jutros je u zapadnim i sjeverozapadnim područjima bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostalim dijelovima sunčanije. Po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle i niskih oblaka.

Temperature zraka u 07 sati: Sokolac -11 stupnjeva, Livno -9, Bugojno, Sanski Most i Tuzla -7, Banja Luka i Prijedor -6, Jajce, Sarajevo i Srebrenica -5, Drvar -4, Bijeljina i Zenica -3, Gradačac -1, Mostar 0, Trebinje 2, Bihać 7 stupnjeva. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 941 milibar, za 1 milibar je niži od normalnog i sporo se mijenja, saopćeno je iz FHMZ.

Vrijeme danas:

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje novo naoblačenje sa zapada koje će u poslijepodnevnim i večernjim satima uvjetovati kišu. Jače padavine u Hercegovini, zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 8, na jugu zemlje do 12 stepeni.

 

pročitajte i ovo

Vijesti

Jeste li spremni za novo zahlađenje i snijeg?

Istaknuto

Vremenska prognoza: Za područje Tuzle na snazi žuti meteoalarm

Istaknuto

Kakvo nas vrijeme danas očekuje?

BiH

Vremenska prognoza: Danas oblačno uz temperature do 15 stepeni

Vijesti

Dugoročna vremenska prognoza: Evo kada nam dolazi snijeg

Vijesti

Vremenska prognoza: Oblačni dani i padavine širom zemlje

Tuzla i TK

Zajednička izjava vijećnika, snažna podrška Gradu Tuzla i Gradskom vijeću nakon tragedije u Domu penzionera

Tuzla i TK

Isporuka toplinske energije u Tuzli stabilna i uredna uprkos snijegu i hladnoći

Magazin

Norveška metoda: Ovakav način hodanja može ojačati srce i usporiti starenje

Vijesti

Nemojte se iznenaditi ako sutra vidite kolone učenika sa zastavama BiH

Magazin

Nova studija otkriva: Jedna krvna grupa nosi znatno veći rizik od opasnog oštećenja jetre

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]