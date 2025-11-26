U Tuzli otvorena Međunarodna konferencija o ustavno-pravnom razvoju BiH

U Tuzli je jučer otvorena dvodnevna Međunarodna naučna konferencija „Ustavno-pravni razvoj Bosne i Hercegovine“, organizirana povodom 30. godišnjice potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Događaj okuplja profesore, istraživače, diplomate, pravne stručnjake, javne zvaničnike i studente, a među učesnicima je bio i počasni građanin Tuzle, Nenad Čanak. Konferenciju zajednički organizuju Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, Centar za multidisciplinarna istraživanja Tuzla i Naučno društvo pravnika Tuzla, uz pokroviteljstvo Grada Tuzle.

Gradonačelnik Tuzle, dr. sc. Zijad Lugavić, u obraćanju učesnicima čestitao je Dan državnosti Bosne i Hercegovine, ističući da tri decenije nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma ostaje trajno sjećanje na teško izboren mir. Naglasio je da je Tuzla i u ratnim godinama i danas primjer grada koji nije pristao na podjele, već je pokazao da zajednički život i uvažavanje različitosti predstavljaju temelj stabilne zajednice. Podsjetio je da je Dejton donio kraj rata, ali da je mir tek polazna tačka, dok savremena Bosna i Hercegovina zahtijeva nove, odgovorne korake naprijed.

U svom izlaganju, Lugavić je naglasio da ovakva naučna okupljanja imaju važnu ulogu u produbljivanju razumijevanja ustavnog sistema i unapređenju pravnog poretka države. Konferencija je usmjerena na kontinuitet i transformacije ustavnog razvoja, ulogu međunarodne zajednice u provedbi mira, pitanja državne imovine, zaštitu ljudskih prava, federalizam i demokratske procese. Posebno mjesto zauzimaju i razmatranja o tome kako formalistički pristup pravu može dugoročno utjecati na funkcionalnost političkih sistema.

Grad Tuzla i ove godine pruža podršku akademskim i naučnim inicijativama koje jačaju demokratske procese i doprinose sveukupnom razvoju Bosne i Hercegovine.