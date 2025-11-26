U Tuzli otvorena Međunarodna konferencija o ustavno-pravnom razvoju BiH

Arnela Šiljković - Bojić

U Tuzli je jučer otvorena dvodnevna Međunarodna naučna konferencija „Ustavno-pravni razvoj Bosne i Hercegovine“, organizirana povodom 30. godišnjice potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Događaj okuplja profesore, istraživače, diplomate, pravne stručnjake, javne zvaničnike i studente, a među učesnicima je bio i počasni građanin Tuzle, Nenad Čanak. Konferenciju zajednički organizuju Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, Centar za multidisciplinarna istraživanja Tuzla i Naučno društvo pravnika Tuzla, uz pokroviteljstvo Grada Tuzle.

Gradonačelnik Tuzle, dr. sc. Zijad Lugavić, u obraćanju učesnicima čestitao je Dan državnosti Bosne i Hercegovine, ističući da tri decenije nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma ostaje trajno sjećanje na teško izboren mir. Naglasio je da je Tuzla i u ratnim godinama i danas primjer grada koji nije pristao na podjele, već je pokazao da zajednički život i uvažavanje različitosti predstavljaju temelj stabilne zajednice. Podsjetio je da je Dejton donio kraj rata, ali da je mir tek polazna tačka, dok savremena Bosna i Hercegovina zahtijeva nove, odgovorne korake naprijed.

U svom izlaganju, Lugavić je naglasio da ovakva naučna okupljanja imaju važnu ulogu u produbljivanju razumijevanja ustavnog sistema i unapređenju pravnog poretka države. Konferencija je usmjerena na kontinuitet i transformacije ustavnog razvoja, ulogu međunarodne zajednice u provedbi mira, pitanja državne imovine, zaštitu ljudskih prava, federalizam i demokratske procese. Posebno mjesto zauzimaju i razmatranja o tome kako formalistički pristup pravu može dugoročno utjecati na funkcionalnost političkih sistema.

Grad Tuzla i ove godine pruža podršku akademskim i naučnim inicijativama koje jačaju demokratske procese i doprinose sveukupnom razvoju Bosne i Hercegovine.

pročitajte i ovo

BiH

Forto zagovara modernu željeznicu: Tuzla-Lukavac može postati najefikasnija ruta

Vijesti

Na snazi je narandžasto upozorenje, budite oprezni!

Tuzla i TK

Lidl ubrzano gradi u BiH, ali Tuzla ostaje izuzetak

Istaknuto

Prijevremeni izbori u RS-u: Određeno biračko mjesto u Tuzli za glasanje...

Tuzla i TK

Saobraćajna nesreća u Tuzli: Povrijeđen pješak kod Doma penzionera

Istaknuto

Prekid isporuke toplotne energije u Tuzli

Tuzla i TK

Vatrogasci gasili požar na kamionu u Mihatovićima

BiH

Stanje na putevima u BiH: Zatvorene ceste zbog odrona i izlijevanja rijeka

BiH

Vanredno stanje u dijelu BiH, poplave prijete stanovništvu

Tuzla i TK

Zbog rekonstrukcije cjevovoda obustava saobraćaja u jednoj tuzlanskoj ulici

Vijesti

Haos ispred Skupštine Srbije: Opozicija napadnuta dok je pokušavala ući u parlament

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]